Olguta Vasilescu:100.000 de pensii speciale au echivalentul cu patru milioane de pensii ale romanilor de rand

Ministrul Muncii, Olguta Vasilescu a facut dezvaluiri despre pensiile speciale la Romania Tv. Ministrul a confirmat datele furnizate de INS conform carora 100.000 de pensii speciale sunt echivalente cu patru milioane de pensii ale romanilor de rand, scrie jurnalul.ro. Olguta Vasilescu spune ca a cerut intreaga baza de data de la institutii pentru a putea vedea ce modificari pot fi facute. "Este adevarat ca 100 000 de pensii speciale au echivalentul cu patru milioane de pensii ale romanilor de rand. Date foarte clare vom putea avea in perioada urmatoare, dupa ce le strangem de la institutii. Deocamdata aceste informatii au fost date de Institutul National de Statistica," a spus Olguta Vasilescu.Ministrul Muncii a refuzat insa sa spuna daca vor fi luate masuri in acest ses, dar admite ca sunt o multime de inechitati in pensiile romanilor. Tocmai de aceea bazele de date cu modul de calcul pentru pensii ar putea furniza raspunsuri privind modificari ulterioare."Au fost facute foarte multe modificari la legea pensiilor in ultimii ani. Sunt unii care au iesit la pensie intr-un an cu o pensie mai mare decat altul care a iesit cu un an mai tarziu. Sigur ca noi vrem sa avem toata baza de date tocmai pentru a putea corecta sistemul. Altfel, nu putem vorbi despre o lege corecta. Cerem toata baza de date sa vedem cand s-a iesit la pensie, cum s-a calculat pensia la vremea respectiva, de ce asa. Nu se poate ca unii care au 15 ani de contributie la sistemul de pensii, fata de altii care nu au cotizat deloc sa aiba pensii identice. Acolo este o nedreptate care trebuie corectata. Vrem sa stim exact pe ce ne-am asezat si sa vedem ce putem face," a mai spus Olguta Vasilescu.