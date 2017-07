Leul revine la 4.56 in fata euro, pe un trend regional. "Sansele inclina in favoarea deprecierii leului in timp spre 4.62, chiar 4.63" (raport)

Monedele Europei emergente s-au intarit fata de euro ajutate de cresterea apetitului global pentru risc. Leul a revenit la un nvel de 4.56 unitati pentru un euro, desi pe termen mediu sansele de apreciere par mai reduse decat cele de depreciere.Luni dimineata euro se tranzactioneaza intre limite inguste fata de dolar situandu-se in jurul nivelului USD 1.1396/EUR."Saptamana trecuta avertizam ca o relansare a cursului de la pragul critic 4.55, cu depasirea ulterioara a confluentei Fibonacci de la 4.572-4.575, ar putea semnala reluarea unui trend sustinut de depreciere a leului spre noi extreme. Acest scenariu incepe acum sa prinda contur, nivelul cheie de la 4.55 a tinut (si ramane in continuare referinta cea mai importanta de pe piata), leul a pierdut iar teren in fata monedei unice– insa, in mare, ne aflam tot sub maximele recente de la 4.6. Nu e exclus ca paritatea sa se stabilizeze o vreme pe aici,intre pragurile acestea atat de importante (4.55 si 4.6), dar cata vreme evoluam peste 4.55 sa retinem ca sansele inclina in favoarea deprecierii leului in timp spre 4.62, chiar 4.63", arata un raport de luni al Bancii Transilvania.Segmentul maturitatilor scurte al curbei randamentelor implicite se situeaza luni dimineata cu putin peste nivelul de 0.60% in vreme ce segmentul 1M-3M este in zona 0.55% - 0.70%.Preturile metalelor pretioase au continuat sa scada de la anuntul de vineri privind piata muncii din SUA, rezultatele peste asteptari provocand o crestere a apetitului pentru risc. Aurul se tranzactioneaza in apropiere de minimumul ultimelor patru luni atins in cursul diminetii de luni la 1,204.45 dolari pe uncie, pretul unciei de argint fluctueaza in jurul a 15.30 dolari, platina este cotata la 900.00 dolari pe uncie, iar paladiul a ramas la 835.00 dolari pe uncie.