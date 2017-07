INS o contrazice pe Olguta Vasilescu: Institutul National de Statistica nu detine informatii individuale despre pensionari si sumele individuale incasate de acestia

"​Institutul National de Statistica (INS) nu detine informatii individuale despre pensionari si sumele individuale incasate de acestia, ci doar date agregate. Aceasta inseamna ca INS nu colecteaza si nu detine informatii despre pensiile speciale si benefiarii pensiilor speciale. INS produce statistici in conformitate cu Programul Statistic National Anual (PSNA) aprobat, anual, prin hotarare de guvern, cel pentru anul 2017 fiind aprobat prin Hotararea de Guvern nr. 431 din 2017 si publicat in Monitorul Oficial nr. 488/ 28 iunie 2017", se arata intr-un raspuns transmis luni la solicitarea HotNews." INS realizeaza o cercetare statistica privind numarul de pensionari si pensia medie lunara, datele fiind colectate sub forma agregata, prin intermediul Chestionarului Statistic de Pensii pe care il puteti vizualiza accesand acest link . Chestionarul statistic este completat de urmatoarele case de pensii: Casa Nationala de Pensii Publice (pentru pensionarii de asigurari sociale de stat si pensionarii proveniti din fostul sistem pentru agricultori) si cele ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Roman de Informatii, Ministerului Culturii si de Casa de Asigurari a Avocatilor.Principalii indicatori rezultati sunt: numarul mediu al pensionarilor, pe tipuri de pensii; pensia medie lunara, dupa sistemul de pensionare si pe categorii de pensii; numarul mediu al pensionarilor de asigurari sociale de stat, numarul mediu al pensionarilor IOVR, numarul mediu al beneficiarilor de ajutor social de stat, numarul mediu al pensionarilor de asigurari sociale proveniti din fostul sistem de asigurari pentru agricultori, sumele cuvenite drept pensii conform deciziilor si pensia medie lunara pe judete, pe categorii de pensii, numarul beneficiarilor de indemnizatie sociala pentru pensionari (fosta pensie sociala minima). Aceste informatii se regasesc in fisa ᅡNumar de pensionari si pensia medie lunaraᅡ din subcapitolul 2.4 Statistica protectiei sociale din cadrul PSNA 2017 publicat in MO nr. 488/2017. Datele statistice privind pensia medie si numarul mediu de pensionari sunt diseminate catre public prin comunicate trimestriale si anuale de presa conform Calendarului afisat Avand in vedere cele de mai sus, reiteram faptul ca Institutul National de Statistica nu detine si, prin urmare, nu a avut cum sa furnizeze informatii privind numarul beneficiarilor de pensii speciale, cuantumul acestora si/sau suma totala pe care o reprezinta aceste tipuri de pensii", se mai arata in comunicatul INS.Reamintim ca ministrul Muncii, Olguta Vasilescu a facut dezvaluiri despre pensiile speciale la Romania Tv, confirmand presupuse informatii ale INS. "Este adevarat ca 100 000 de pensii speciale au echivalentul cu patru milioane de pensii ale romanilor de rand. Date foarte clare vom putea avea in perioada urmatoare, dupa ce le strangem de la institutii. Deocamdata aceste informatii au fost date de Institutul National de Statistica," a spus Olguta Vasilescu.