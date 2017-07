Tribunalul Cluj a pronuntat sentinta in celebrul caz fiscal Salomie - Oltean, ajuns pana la Curtea Europeana de Justitie

a) stabilesc obligatii privind taxa de plata, constand in diferenta dintre taxa pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze si taxa pe care ar fi avut dreptul sa o deduca, de la data la care persoana impozabila respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege, daca taxa colectata este mai mare decat taxa deductibila, precum si accesoriile aferente, sau dupa caz;

b) determina suma negativa a taxei, respectiv diferenta dintre taxa pe care ar fi avut dreptul sa o deduca, de la data la care persoana impozabila respectiva ar fi fost inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 daca ar fi solicitat inregistrarea in termenul prevazut de lege, si taxa pe care persoana impozabila ar fi trebuit sa o colecteze de la data la care ar fi trebuit sa fie inregistrata in scopuri de taxa conform art. 316 , daca taxa deductibila este mai mare decat taxa colectata. "

Tribunalul Cluj a pronuntat sentinta in celebrul caz fiscal Salomie - Oltean ajunsa pana la Curtea Europeana de Justitie, in care Radu Florin Salomie, Nicolae Vasile Oltean s-au judecat cu Directia Judeteana a Finantelor Publice Cluj, cazi in care s-au adus clarificari in privinta regimului juridic al TVA-ului datorat de dezvoltatorii imobiliari. Fiat justitia, et pereat mundus !! ( Sa se faca dreptate, de-ar fi sa piara lumea- Johannes Manlius).In sfarsit s-a pronuntat instanta Tribunalului Cluj in celebra Cauza Salomie-Oltean ajunsa pana la Curtea Europeana de Justitie - Cauza C 183/14 , transpusa si in Codul nostru fiscal la art 310 alin (6) :"...Daca persoana impozabila respectiva nu solicita sau solicita inregistrarea cu intarziere, organele fiscale competente procedeaza dupa cum urmeaza:In dispozitivul cauzei , instanta a dispus anularea Decizia de solutionare a contestatiei nr. 123/27.07.2010, Decizia de impunere nr.8030/09.04.2010 si Raportul Inspectiei fiscale 8030/09.04.2010 , si a stabilit obligatiile fiscale ale reclamantului conform raportului de expertiza ( exact la leu cf acestuia)Si numai ca nu e de plata nimic la ANAF dar mai are si sume de rambursat cu titlu TVA ...ca in bancul ala rusesc , aici e ANAF-ul protagonist ...""ca nu i s-a dat ci i s-a luat "" Solutia pe scurt: Admite cererea formulata. Anuleaza Decizia de solutionare a contestatiei nr. 123/27.07.2010, Decizia de impunere nr.8030/09.04.2010 si Raportul Inspectiei fiscale 8030/09.04.2010. Stabileste obligatiile fiscale ale reclamantului conform raportului de expertiza.Stabileste ca reclamantul avea obligatia depunerii cererii de inregistrare in scopuri de TVA pana la data ade 10.09.2008, urmand sa devina platitor de TVA incepand cu 01.10.2008.Stabileste ca pentru un numar de 18 contracte de vanzare-cumparare, sunt intrunite conditiile de aplicare a cotei de 5% TVA, iar pentru celelalte 11 contracte se aplica cota de 19% TVA. Stabileste baza impozabila cu TVA de 19% inclusa in pretul vanzare-cumparare 59.268 lei. Stabileste baza impozabila cu TVA de 5% inclusa in pretul vanzare-cumparare, 170.823 lei.Stabileste ca reclamantul are un drept de deducere aferent operatiunilor derulate, in anii 2007, 2008 si 2009 in suma totala de 126.668 lei. Stabileste ca TVA de colectat este in valoare de 17.597 lei.Stabileste ca reclamantul este indreptatit sa recupereze suma totala de 147.876 lei, din care 109.071 lei TVA rezultata in urma dreptului de deducere si 38.805 lei, suma achitata de catre reclamant. Obliga institutia parata la plata in favoarea reclamantului a cheltuielilor de jduecata 5.456,32 lei.Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare. Recursul se depune la Tribunalul Cluj. Pronuntata in sedinta publica azi 07 iulie 2017."Sa vedem si la recurs ce va fi...dar cam nu prea mai ai ce sa spui daca ai o decizie a CJUE urmata de Decizie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie prin care se cere instantei din Romania sa rejudece cauza tinand cont de ce spune Curtea Europeana !In aceasta cauza am intocmit raportul de expertiza fiscala in baza caruia s-a pronuntat instanta Tribunalului Cluj .N.red: Cornel Grama este consultant fiscal din Cluj, serviciile sale acoperind urmatoarele domenii: intocmirea declaratiilor de impozite si taxe, asistenta pe probleme fiscale si in materie de creante bugetare, reprezentare in fata organelor fiscale, instruire si perfectionare in domeniul fiscal. Opiniile exprimate in acest rticol apartin in exclusivitate autorului.