Premiera pe piata transferului de bani: MoneyGram si UniCredit Bank au lansat serviciul Cash2ATM, prin care, indiferent daca esti sau nu client al bancii poti trimite sau primi bani in tara si in lume

Daca esti client UniCredit cu card de debit valid- pentru PRIMIRE bani la ATM/BNA

Merg direct la un ATM/BNA UniCredit

Introduc cardul şi PIN-ul

Selectează operaţiuni MoneyGram

Selectează primire bani

Introduce numărul de referinţă MoneyGram

Acceptă suma de primit

Procesarea tranzacţiei

Suma este transferată în contul curent ataşat carduluide debit în valuta contului.



Daca esti client UniCredit cu card de debit valid- pentru TRIMITERE bani la ATM/BNA

Merg la o sucursală UniCredit pentru a pre-înrola datele beneficiarului în aplicaţia MoneyGram (solicitare mai degraba a BNR in scopul cunoasterii clientelei)

Se prezintă la un ATM/BNA când doreşte să trimită bani



Introduce cardul şi PIN-ul

Selectează operaţiuni MoneyGram

Selectează trimitere bani

Selectează suma şi valuta pe care doreşte să o trimită

Selectează unul dintre beneficiarii pre-înrolaţi

Confirmă datele tranzacţiei

Primeşte numărul de referinţă şi chitanţa.



Daca NU esti client al UniCredit - pentru PRIMIRE bani la ATM/BNA

Merg în sucursala UniCredit pentru a fi identificaţi şi pentru a primi codul de bare

Se prezintă la un BNA UniCredit.

Selectează operaţiuni MoneyGram

Selectează primire bani

Scanează codul de bare şi introduc PIN-ul

Introduc numărul de referinţă MoneyGram

Acceptă suma de primit

Procesarea tranzacţiei

Suma este eliberată numerar de catre BNA (doar lei)



Daca NU esti client al UniCredit - pentru TRIMITERE bani la ATM/BNA

Merg în sucursala UniCredit pentru a fi identificaţi şi pentru a primi codul de bare şi a pre-înrola datele beneficiarului

Se prezintă la un BNA când vor să trimită bani

Selectează operaţiuni MoneyGram

Selectează trimitere bani

Scanează codul de bare şi introduc PIN

Depun numerar în BNA suma dorită (Lei, Eur sau Usd)

Selectează unul dintre beneficiarii deja pre-înrolaţi

Confirmă datele tranzacţiei

Primesc numărul de referinţă şi chitanţa aferentă



UniCredit Bank a anuntat marti o premiera pe piata transferurilor de bani, in urma incheierii unui parteneriat cu MoneyGram, banca romaneasca devenind prima institutie de credit care ofera serviciul Cash2ATM pentru serviciile de transfer de bani atat clientilor cat si non-clientilor. Pe piata locala mai exista un serviciu similar oferit de Banca Transilvania (lansat acum 2 ani impreuna cu Western Union), dar serviciul e adresat doar clientilor BT. Piata oficiala a transferurilor banesti a fost in 2016 de circa 3.5 miliarde de dolari. O parte consistenta a remitentelor este captiva pietei informale (bani trimisi prin cunostinte, prin soferii de autocar samd, bani care nu sunt comensurati). Lansarea din Romania vine la 3 ani dupa ce un serviciu similar a fost lansat cu succes in Bulgaria, tot prin MoneyGram.Cum se procedeaza?"Obiectivul nostru este sa eficientizam procesul de transfer al banilor, din momentul in care expeditorul intra in orice locatie MoneyGram din intreaga lume si pana in momentul in care receptorul preia banii", a declarat Radu Pojoga, Head of Key Partnerships Southern Europe MoneyGram International. "Colaborarea cu UniCredit aduce clientilor romani un serviciu unic de transfer de bani, astfel ca acum pot retrage numerar din orice bancomat al UniCredit folosind propriul card de debit, fara a mai fi nevoie sa astepte la ghiseu. Prin toti acesti pasi mici, prin fiecare partener si serviciu nou introdus in Romania, ne apropiem de scopul nostru de a simplifica transferurile de bani ", a adaugat Pojoga.Clientii MoneyGram posesori ai unui card de debit UniCredit Bank pot merge direct la un ATM sau (BNA) dispozitiv bancar multifunctional Non Stop Banking pentru a ridica banii primiti din strainatate. Clientii care nu au card de debit UniCredit sau un cont bancar, pot merge intr-o sucursala a bancii pentru a primi un cod de bare care poate fi utilizat la BNA timp de pana la sase luni pentru toate tranzactiile MoneyGram ulterioare.Pentru a trimite bani, atat clientii, cat si non-clientii se prezinta initial la o sucursala UniCredit Bank, pentru a se efectua procesul de cunoastere a clientelei, si pentru a preinrola beneficiarii carora doresc sa le trimita bani. Ulterior, efectueaza tranzactia la ATM sau BNA folosindu-si cardul de debit sau un cod de bare obtinut in sucursala."Ne-am angajat in fata clientilor nostri sa le facem viata mai usoara si sa le oferim produse si servicii inovatoare, in special in zona de digital banking. Serviciul de transfer de bani la ATM sau BNA pe care il lansam impreuna cu MoneyGram este o premiera pentru piata bancara din Romania prin faptul ca permite atat clientilor, cat si non-clientilor nostri sa primeasca si sa trimita bani la orice ora. Ceea ce ne dorim, in fapt, este sa oferim romanilor un mod mai simplu, mai la indemana si mai modern de a intra in posesia sumelor ce le sunt transferate prin intermediul MoneyGram si de a realiza atunci cand au nevoie tranzactiile dorite", a declarat Sorin Dragulin, Head of Retail Banking Products, UniCredit Bank.Potrivit Bancii Mondiale, peste 3,5 de miliarde de dolari au fost trimise in Romania in 2016. Aceasta reprezinta 1,7% din PIB-ul tarii. Peste 937 de milioane au fost trimise din Italia, 740 de milioane de dolari din Spania si 422 de milioane de dolari din Germania. Valoarea medie a unui transfer international de bani este de 330 USD.