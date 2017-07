Infografic Economia continua sa creasca, inflatia ridica semne de intrebare (Barometrul de opinie)

INFLATIA, IN PRIM-PLAN

CRIZA PE PIATA MUNCII SE ADANCESTE

CUM VA EVOLUA LEUL

INVESTITIILE, MAREA PROBLEMA

Economia Romaniei va continua sa creasca temperat in urmatoarele sase luni, evolutia semnificativa a consumului si rezultatele pozitive asteptate in agricultura urmand sa asigure produsului intern brut un avans de peste 4%, estimeaza oamenii de afaceri chestionati de KeysFin in cadrul barometrului semestrial privind starea business-ului romanesc. Investitorii privesc cu ingrijorare spre inflatie, estimand cresterea semnificativa a preturilor, pe fondul deciziilor administrative si a evolutiei cursului valutar.Optimismul moderat marcat de oamenii de afaceri, in cadrul barometrului realizat la sfarsitul anului trecut, se confirma in prezent, evolutia generala a economiei incadrandu-se in tendintele anticipate de investitori. Dupa un inceput de an pozitiv in majoritatea sectoarelor economice, in partea a doua a anului investitorii estimeaza ca PIB-ul isi va accentua cresterea, in principal pe fondul majorarii cheltuielilor de consum."Cresterea salariului minim, a veniturilor din sectorul bugetar, vor influenta in sens pozitiv consumul, principalul motor al economiei. Iar datele raportate de agricultura romaneasca vor contribui la aceasta tendinta", spun analistii de la KeysFin.Barometrul KeysFin arata ca 72% dintre managerii chestionati de KeysFin estimeaza o crestere a PIB-ului intre 4,2-4,7%, 16% vad o evolutie de peste 5%, iar 8% considera ca PIB-ul va creste cu mai putin de 4%.4% dintre cei chestionati au evitat sa raspunda, considerand ca, in prezent, sunt prea multe necunoscute in descifrarea evolutiei economiei in partea a doua a anului.Chestionati care cred ca vor fi sectoarele care vor performa cel mai bine in a doua parte a anului, 64% dintre investitori au indicat comertul (in special cel alimentar), 23% isi pun bazele in evolutia pozitiva a agriculturii, iar 10% in sectorul constructiilor imobiliare. In topul raspunsurilor urmeaza turismul (8%), transporturile (7%) si sectorul serviciilor, in principal al celor prestate populatiei (4%)Intrebati care sunt principalele provocari din urmatoarele sase luni, cei mai multi manageri au indicat cresterea accentuata a preturilor (82%), dinamica pietei valutare (57%), amplificarea crizei din piata muncii (46%) si evolutia cadrului fiscal (34%). 22% s-au referit la incertitudinile legate de evolutia economica mondiala."Inflatia este principala provocare pentru economia romaneasca in perioada urmatoare, cresterile de salarii, aprecierea euro si cresterile de tarife la gaze si energie electrica fiind remarcate de cei mai multi investitori", spun analistii de la KeysFin."Cresterea economica din ultima perioada a fost stimulata prin maririle de salarii minime si de salarii ale bugetarilor, care au dus la cresterea nivelului salarial in toata economia romaneasca. Aceasta a facut ca oamenii sa dispuna de mai multi bani pe care sa ii cheltuiasca, lucru care s-a resimtit prin cresteri ale vanzarilor in toate domeniile. Din pacate, cresterea economica depinde in prea mare proportie de consumul intern ( cea mai mare proportie a produselor venind din import ) si prea putin din productia interna si din investitii in infrastructura, care ar fi semnele unei cresteri economice sanatoase. Avand in vedere cresterea accelerata a preturilor in domeniul imobiliar si conditiile din ce in ce mai flexibile ale creditelor bancare, trebuie sa fim atenti pentru a nu reveni la situatia din 2008-2009", avertizeaza Valeriu Irimescu, director general Depaco SRL (Wetterbest).Una dintre marile provocari ale semestrului II si, in general, a urmatorilor ani o constituie criza de pe piata fortei de munca care, potrivit investitorilor, tinde sa se adanceasca."Intr-adevar, consumul intern estimam ca va creste in continuare, pe fondul avansului puterii de cumparare a populatiei. Probleme ar putea sa apara in ceea ce priveste forta de munca. Se gasesc din ce in ce mai greu angajati pregatiti si la costuri corespunzatoare", afirma Mihai Mindrutiu, director financiar Vitacom Electronics SRL.Exportul de forta de munca spre Occident isi arata, astfel, tot mai pregnant efectele negative. "Vedem, la tot pasul, tot mai multe reclame in care mari jucatori din economie anunta ca sunt in cautare de personal, de la hipermarketuri la unitati de productie. Alaturi de inflamarea consumului si inflatie, criza fortei de munca tinde sa devina un semn de intrebare semnificativ in economie", spun analistii de la KeysFin.Potrivit barometrului privind perceptia investitorilor asupra mediului de afaceri, realizat de KeysFin, cei mai multi investitori si-au schimbat previziunile privind evolutia monedei nationale, facute la inceputului anului. Daca in decembrie, 76% estimau ca moneda nationala va ramane predictibila in 2017 si ca euro va fi cotat intre 4,45-4,55 lei, provocarile de pe scena politica le-au schimbat asteptarile.Peste 69% dintre investitori vad acum moneda nationala peste pragul de 4,6 lei/euro. A crescut si numarul celor care evita sa se pronunte, de la 2% la 23%.Exista, in continuare, multi investitori care s-au declarat convinsi ca BNR va reusi sa tina moneda nationala in frau si ca, din punct de vedere al riscului valutar, cursul euro/leu va ramane controlabil. Asta daca politica fiscal-bugetara a Guvernului si evolutiile externe se vor situa in limitele asteptate.Intrebati fiind ce masuri le-ar solicita guvernantilor in 2017, menite a asigura stabilitatea economica si a impulsiona business-ul autohton, la fel ca la inceputul anului, oamenii de afaceri au vorbit in primul rand despre predictibilitate, in principal in privinta Codului Fiscal."Cele mai noi date arata ca incasarile statului incep sa se tempereze. In aceste conditii, presiunile de ordin fiscal vor fi in prim-plan in perioada urmatoare", spun oamenii de afaceri, mizand pe necesitatea unor masuri investitionale concrete in economie."Lipsa investitiilor si, mai ales, a investitiilor strategice, (autostrazi, metrou, cale ferata etc.), faptul ca in esenta consumul se bazeaza pe un venit "acordat" care nu are la baza o crestere de realizari suplimentare, un comportament de creditare riscant din partea bancilor si cu o probabilitate de restante acumulate". Acestea sunt, in opinia lui Zoltan VASS, director general Baurom Construct, principalele semne de intrebare din economie.Oamenii de afaceri au evidentiat, totodata, si necesitatea simplificarii documentatiei pentru accesul la fondurile europene, insistand pe gasirea unor mecanisme de stimulare eficiente, dar mai ales de control a modului in care sunt cheltuiti banii de la Uniunea Europeana.Barometrul KeysFin privind economia romaneasca a fost realizat in perioada 15-20 iunie 2017, pe un esantion reprezentativ de 150 de firme din diverse domenii de activitate, de la comert, la servicii financiare, agricultura, energie, confectii, IT etc.Informatiile din materialul de mai sus sunt culese din barometrul privind starea business-ului romanesc, un proiect dezvoltat de KeysFin prin analiza datelor financiare privind societatile comerciale si PFA-urile active din Romania.