Leul s-a apreciat marginal in fata principalelor valute, fix invers fata de celelalte monede din aceasta zona a Europei

Monedele tarilor din jur au pierdut teren marti in fata euro, exceptie fiind leul, care s-a apreciat usor atat in fata euro, cat si fata de dolarul american si de francul elvetian. BNR a calculat o medie de 4.568 lei/euro, de 4 lei/dolarul SUA si de 4.13 lei fata de francul elvetian, in vreme ce monedele Europei emergente au pierdut teren fata de euro.Marti dimineata dolarul este mai puternic decat cosul de monede majore care se foloseste pentru a-i monitoriza evolutia, sustinut de randamentele obligatiunilor suverane americane. USD a atins un maxim al ultimelor patru luni fata de JPY, dar euro se mentine in jurul nivelului USD 1.1395/EUR.Revenind la Romania, trebuie sa ne uitam si la anuntul facut marti de Institutul National de Statistica privind inflatia. Rata lunara a inflatiei a fost in luna iunie de 0.04% urcand rata anuala la 0.85% de la 0.64% in mai. Preturile marfurilor alimentare au scazut cu 0.18% in iunie, mai ales datorita legumelor mai ieftine, in timp ce cresterea preturilor la produsele non alimentare a ramas la nivelul lunii anterioare de 0.07%, fiind temperata de preturile mai mici la combustibili, iar serviciile au avansat cu 0.33%. Cum preturile volatile au fost in scadere iar rata lunara a crescut, inflatia CORE 2 ajustat a trecut cu putin de 1.40% YoY de la 1.29% la sfarsitul lui mai. "Asta ar putea sa duca macar la o inasprire a tonului comentariilor BNR daca nu si la actiuni la urmatoarele sedinte de politica monetara", noteaza un raport transmis joi de o banca comerciala, investitorilor.Curba randamentelor implicite a ramas neschimbata cu cu segmentul maturitatilor scurte putin peste nivelul de 0.60% si cu segmentul 1M-3M in zona 0.55% - 0.70%.Ministerul Finantelor a vandut luni, conform planului, cinci sute milioane lei in obligatiuni de stat cu maturitate reziduala de aproape sapte ani acceptand un randament maxim de 3.39% si un randament mediu de 3.37%.Preturile metalelor pretioase au ramas scazute marti dimineata afectate de dolarul mai puternic inainte de discursul in Congres al sefei Fed programat pentru maine. Aurul se tranzactioneaza in apropiere de 1,210.00 dolari pe uncie, pretul unciei de argint fluctueaza in jurul a 15.50 dolari, platina este cotata in jurul a 890.00 dolari pe uncie, iar paladiul a ramas la 840.00 dolari pe uncie.