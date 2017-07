Eric Maskin, laureat Nobel pentru economie va fi prezent la Cluj, unde i se va decerna titlul de Doctor Honori Causa

Aflat la a patra editie, proiectul ERMAS (Economisti Romani din Mediul Academic din Strainatate) va avea loc anul acesta in perioada 26-28 iulie 2017 la Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, avandu-i printre keynote speakers pe laureatul Nobel in economie Eric Maskin (2007), acesta urmand sa primeasca si titlul de Doctor Honoris Causa al UBB. Prelegerea lui Maskin se intituleaza: "How to improve presidential elections". Alte peste 50 de lucari vor fi prezentate in cadrul conferintei, majoritatea de catre profesori romani afiliati unor universitati din strainatate. In plus vor fi organizate 2 mese rotunde pe tematici specifice economiei romanesti, la cerinta principalilor sponsori: BT si BCR.Ceilalti keynote speakers din editia din acest an sunt urmatorii:Harvard University, University College London, University of PennsylvaniaIn 2007, americanii Leonid Hurwicz, Eric Maskin si Roger Myerson au castigat premiul Nobel pentru economie dupa ce au dezvoltat o teorie care sa explice situatiile in care piata functioneaza si cele in care nu. Alaturi de ceilalti doi colegi ai sai, Maskin a pus bazele conceptului de "mechanism design", care, astazi, joaca un rol extrem de important in domeniul economic, dar si in cel al stiintelor politice, a apreciat Academia Regala Suedeza de Stiinta. Cercetarile celor trei au ajutat la o mai buna intelegere a mecanismelor si a procedurilor care influenteaza deciziile implicate de tranzactiile economice. Teoria "mechanism design" a fost lansata de Hurwicz in 1960, fiind dezvoltata de catre Maskin si Myerson in anii '70. Cei trei au studiat modul in care teoria jocului poate determina alocarea cea mai eficienta a resurselor, avand in vedere ca informatiile detinute sunt limitate.Acum, studiile celor trei cercetatori sunt folosite pentru a ajuta companiile si chiar tarile sa inteleaga alternativele existente la tipul traditional de piata. Aceste studii au aratat modalitatile prin care se pot atinge rezultate superioare, cum ar fi imbunatatirea sistemului de asigurari sociale sau obtinerea de catre companii a a unor venituri mai mari.Abordand pietele oligopoliste, conceptul de "mechanism design" prezinta asemanari cu teoria jocului, avansata de catre John Nash, laureat el insusi al premiului Nobel in 1994. Acest subiect a starnit interesul Academiei Regale si inainte, in 2005 Thomas Schelling si Robert Aumann primind premiul Nobel pentru economie dupa ce au aplicat teoria jocului in politica.Premiul pentru economie nu este unul dintre premiile Nobel originale, fiind introdus in 1968 de catre banca centrala a Suediei.