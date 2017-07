INS: Resursele de energie primara au crescut in primele 5 luni cu 1,8%

In primele 5 luni ale acestui an, resursele de energie primara au crescut cu 1,8%, iar cele de energie electrica au scazut fata de aceeasi perioada a anului precedent cu 0,5%, arata datele transmise miercuri de reprezentantii Institutului National de Statistica. Principalele resurse de energie primara in perioada amintita au totalizat 13779,3 mii tone echivalent petrol (tep), in crestere cu 242,4 mii tep fata de perioada similara din anul trecut. În principiu o tona echivalent petrol este egală cu energia eliberată prin arderea unei tone de petrol sau cu 41,8GJ.Productia interna a insumat 8801,0 mii tep, in crestere cu 143,4 mii tep fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar importul a fost de 4978,3 mii tep. In aceasta perioada, resursele de energie electrica au fost de 29068,5 milioane kWh, in scadere cu 134,3 milioane kWh, fata de perioada corespunzatoare a anului 2016.Productia din termocentrale a fost de 12096,8 milioane kWh in crestere cu 1986,1 milioane kWh (+19,6%). Productia din hidrocentrale a fost de 6775,3 milioane kWh in scadere cu 1901,5 milioane kWh (-21,9%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 4562,1 milioane kWh in scadere cu 104,3 milioane kWh (-2,2%).Productia din centralele electrice eoliene in perioada 1.I.-31.V.2017, a fost de 3409,2 milioane kWh, in crestere cu 470,0 milioane kWh fata de aceeasi perioada a anului precedent, iar energia solara produsa in instalatii fotovoltaice in aceasta perioada, a fost de 745,2 milioane kWh, in scadere cu 7,8 milioane kWh fata de perioada corespunzatoare a anului 2016.Consumul final de energie electrica in aceasta perioada, a fost de 22920,4 milioane kWh, cu 1,9% mai mic fata de perioada corespunzatoare a anului 2016; iluminatul public a inregistrat o scadere cu 7,3%, iar consumul populatiei a scazut cu 0,7%.Exportul de energie electrica a fost de 3304,6 milioane kWh in crestere cu 248,7 milioane kWh. Consumul propriu tehnologic in retele si statii a fost de 2843,5 milioane kWh in crestere cu 69,2 milioane kWh.