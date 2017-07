Ciudateniile pietei muncii romanesti. Mama e pe locul al doilea in privinta sfaturilor de care tinerii tin cont cand isi aleg primul job. Profesorii  nu apar in top 5 sfatuitori/ Un tanar din doi e convins ca robotizarea si digitalizarea nu il va afecta

Cei mai multi respondenti au doar o" oarecare incredere" in angajator, in timp ce 23% au foarte putina incredere sau nu au deloc. Increderea la locul de munca influenteaza productivitatea, implicarea angajatilor in sarcini si proiecte, gradul de colaborare, dar si rata de inovare. Comparativ cu rezultatele globale, doar japonezii au mai putina incredere in angajatori decat romanii.



Respectarea promisiunilor asumate de angajator este cel mai important factor in stabilirea increderii angajatilor fata de acesta (90%). Comunicarea deschisa si transparenta se situeaza pe locul al doilea in ordinea importantei (86%), urmata de un nivel corect de compensatii si beneficii (81%). Incurajarea gestionarii echilibrului dintre viata personala si cea profesionala nu a intrat in top 5 factori pentru increderea in angajator

La nivel global, respectarea promisiunilor este de asemenea cel mai important factor in stabilirea increderii in angajator. Stabilitatea locului de munca se situeaza pe locul al doilea, in timp ce pentru angajatii romani acest factor se situeaza de abia pe locul al saselea. Locul al treilea in Romania corespunde cu preferintele la nivel global, si anume un nivel corect de compensatii si beneficii.

Pe locul al doilea in top influenceri in alegerea primului loc de munca sunt mamele respondentilor. Tatii sunt abia pe locul al cincilea

42% prefera sa se angajeze intr-o multinationala, unul din cinci intr-o companie antreprenoriala romaneasca si tot atatia ar prefera sa lucreze pe cont propriu.

Atat pentru angajati, cat si pentru tinerii din generatia Z oportunitatile de invatare si avansare in cariera oferite de angajator, cat si un nivel corect de compensatii si beneficii se regasesc in top 5 factori care determina increderea in angajator. Stabilitatea locului de munca se plaseaza pe locul al doilea pentru cei care se pregatesc sa intre in campul muncii.





Doar 14% dintre angajati au incredere ca firma la care lucreaza ii recompenseaza relativ corect in raport cu piata si colegii, in timp ce angajatii care nu cred deloc ca sunt recompensati just relativ la piata sunt cu patru procente mai multi (18%).

Unul din patru respondenti considera ca nu va fi promovat si nu va primi marire de salariu, in timp ce aproape unul dintre trei are foarte putina incredere in acest rezultat, in ciuda atingerii obiectivelor de performanta.

Cel mai important factor care influenteaza gradul de incredere in angajator pentru respondentii generatiei Z se refera la oportunitatea de a invata si a avansa in cariera (94%). La o distanta de 14 puncte procentuale, al doilea cel mai important factor este stabilitatea locului de munca, ceea ce se coreleaza cu interesul majoritatii tinerilor care au raspuns chestionarului de a se angaja intr-o multinationala sau in sectorul de stat.











Atat pentru angajati, cat si pentru tinerii din generatia Z oportunitatile de invatare si avansare in cariera oferite de angajator, cat si un nivel corect de compensatii si beneficii se regasesc in top 5 factori care determina increderea in angajator. Stabilitatea locului de munca se plaseaza pe locul al doilea pentru cei care se pregatesc sa intre in campul muncii.

Pentru tinerii din generatia Z respectul este chiar mai important decat oportunitatile de dezvoltare in determinarea increderii in sef. Superiorul direct va incuraja gestionarea echilibrului dintre viata profesionala si cea personala, oferind flexibilitate asupra timpului si locului de unde lucreaza acesti tineri. Comunicarea deschisa si transparenta este si ea foarte importanta pentru 80% dintre respondenti.



Cei mai multi dintre tinerii generatiei Z care au raspuns in cadrul chestionarului dedicat vor prefera sa lucreze intr-o firma privata (63%), in timp ce aproape unul din cinci intentioneaza sa inceapa propria afacere si doar 12% si-ar dori sa munceasca in sectorul public.

Numarul angajatilor care intrevad o crestere de salariu sau un bonus in acest an (38%) este mai mic decat cel al celor care nu anticipeaza o astfel de crestere (40%). Aproape unul din patru respondenti ia in calcul schimbarea job-ului pentru a beneficia de un salariu mai mare.



Doar 7% dintre angajati considera ca sunt recompensati pentru succesul companiei, in timp ce 63% cred ca directorul general si ceilalti executivi, impreuna cu actionarii, sunt cei care extrag cea mai mare parte din valoarea adaugata creata de firma.



Unul din doi tineri e convins ca robotizarea si digitalizarea nu ii va afecta job-ul actual si doar unul din 10 considera ca noile tehnologii ii va schimba radical specializarea, se arata in studiul "Generatiile urbane: cat ne costa increderea angajatilor?", lansat miercuri de EY. Studiul, extrem de stufos, a mai luat in calcul echilibrul dintre viata personala si cea profesionala, nivelul de compensatie, munca peste program si efectele digitalizarii pentru salariati. Cei mai multi respondenti spun ca au doar o" oarecare incredere" in angajator, in timp ce 23% au foarte putina incredere sau nu au deloc. Comparativ cu rezultatele globale, doar japonezii au mai putina incredere in angajatori decat romanii.2.144 de angajati au raspuns in perioada 31 mai - 23 iunie 2017 celor 28 de intrebari ale chestionarului online. Dintre acestea, studiul a analizat 1.575 de raspunsuri provenind de la angajatii cu norma intreaga cu varsta mai mare de 21 de ani. In aceeasi perioada, 832 de tineri cu varsta sub sau egala cu 20 de ani au raspuns la 8 intrebari cuprinse in chestionarul adaptat generatiei Z.Ce arata rezultatele studiului:"Generatia Z se pregateste pentru primul loc de munca. Conform raspunsurilor primite de la peste 800 de tineri sub 20 de ani, ei isi doresc sa se angajeze in mediul privat (63%), pun accent foarte mare pe stabilitatea locului de munca - sa nu uitam ca acestia sunt "copiii crizei economice" - si isi doresc in primul rand sa fie tratati cu respect. Acestea sunt doar cateva dintre concluziile care pot reprezenta indicii pentru directorii de companii si executivi din HR in adaptarea organizatiilor la aceasta noua generatie de angajati", spune Mihaela Matei, autorul studiului.Ce mai arata studiul EY:

Citeste alaturat studiul EY integral