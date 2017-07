Moody's a acordat Alpha Bank Romania un rating mai bun pe depozite decat cel al bancii mama. ABR este prima banca cu actionariat elen care primeste rating de la o agentie de rating internationala.

Agentia de rating Moody's a acordat Alpha Bank Romania (ABR) un rating mai bun pe depozite decat ratingul acordat bancii mama- Alpha Bank Grecia.

Ratingul pe depozitele pe termen lung in lei si valuta al Alpha Bank Romania este Ba3 (perspectiva stabila), in vreme ce Alpha Bank Grecia are Caa3. ABR

este prima banca cu actionariat elen care primeste rating de la o agentie de rating internationala."ABR este o banca de dimensiuni medii care opereaza in Romania, specializata pe creditarea IMM-urilor , pe credite ipotecare si de consum.Ratingul acordat reflecta nivelul ridicat, chiar daca in scadere, a creditelor neperformante, o capitalizare adecvata dar si o dependenta de finantarea bancii-mama. Moody's considera ca de regula, calitatea creditului bancilor-mama si ale filialelor acestora sunt legate.Creditele neperformante ale Alpha Bank Romania au scazut pana la nivelul de 13,7% in decembrie 2016, de la 16,6% in decembrie 2015, datorita vanzarii si lichidarii imprumuturilor problematice, procedurilor de restructurare si cresterii gradului de recuperare.Moody's se asteapta ca banca sa mentina o rentabilitate moderata in urmatoarele 12-18 luni, aceasta fiind echilibrata de costul redus al provizioanelor si de presiunea scazuta asupra venitului net din dobanzi. ABR a raportat un venit net de 114,6 milioane RON in 2016", se arata in comunicatul Moody`s.Imbunatatirea rentabilitatii si a expunerilor la risc reduse determinate de scaderea gradului de indatorare a bilantului in ultimii ani au condus la cresterea ratelor de capital (inclusiv a venitului net integral pastrat in 2016) cu Total CAR la 23,46% si a raportului Tier 1 la 17,69% La ABR.ABR are o dependenta ridicata, desi in scadere, de finantarea de la societatea-mama, ceea ce ajuta la acoperirea neconcordantei dintre activele si pasivele sale. Aceasta sursa de finantare sub forma de depozite si imprumuturi subordonate, predominant in euro, a reprezentat 39% din totalul pasivelor ABR in decembrie 2016, in scadere de la 53% in decembrie 2015. Banca intreprinde masuri active pentru a realiza o structura de finantare mai echilibrata Si a reusit sa majoreze fondurile clientilor, atat corporativi, cat si cu amanuntul, cu 26% in 2016. Cu toate acestea, dependenta inca ridicata de fondurile parentale ar putea expune banca la riscurile de refinantare in valuta. In acelasi timp, lichiditatea ABR ramane buna, cu activele lichide reprezentand 29% din activele totale in decembrie 2016.