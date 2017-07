Creditele subprime: Banca RBS va plati 5,5 miliarde dolari autoritatilor americane, care renunta la plangerile in justitie

"In virtutea acestui acord, RBS va plati 5,5 miliarde de dolari catre FHFA (Federal Housing Finance Agency)", a explicat banca, intr-un comunicat.FHFA, arbitrul care supervizeaza societatile americane de refinantare ipotecara, a decis sa isi retraga plangerile in justitie impotriva RBS, a precizat banca.Inainte de criza din 2008-2009, aceasta banca s-a lansat intr-o vasta politica de dezvoltare pe plan international care s-a dovedit dezastruoasa.In cele din urma, banca a fost salvata de al faliment de statul britanic, in perioada furtunii financiare care a urmat crizei subprime. Banca a costat statul britanic 100 de miliarde de lire.