Firmele care produc deseuri sunt obligate sa aiba un responsabil cu gestionarea lor, altfel pot fi amendate

Firmele care pun pe piata ambalaje, echipamente electrice sau baterii, printre altele, precum si cele care produc deseuri din hartie, metal, sticla sau plastic sunt obligate sa desemneze un responsabil cu gestionarea deseurilor, dintre angajatii proprii, scrie Avocatnet.ro. Prevederea exista in legislatia romaneasca de cativa ani, fiind stabilita si obligatia ca persoanele desemnate sa urmeze cursuri de specialitate in managementul deseurilor. Tot obligatie va reprezenta, in curand, si colectarea selectiva a deseurilor, pe cel putin patru categorii, asa cum stabileste un document tocmai promulgat de presedintele tarii.Reguli mai dure in privinta gestionarii deseurilor, inclusiv obligatia producatorilor si detinatorilor de desesuri de a a colecta selectiv cel putin hartia, sticla, metalul si plasticul sunt incluse intr-un proiect de act normativ promulgat marti de presedintele Klaus Iohannis si care urmeaza sa apara in Monitorul Oficial.Mai precis, o astfel de obligatie va reveni operatorilor economici (firmelor), adica producatorilor de deseuri (cei care pun pe piata ambalaje, echipamente electrice, baterii etc) si detinatorilor de deseuri.Practic, noile prevederi completeaza Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, acolo unde este prezentat conceptul "platesti pentru cat arunci", instrument care vizeaza atat persoanele fizice, cat si pe cele juridice.In ceea ce priveste firmele, acestea au si obligatia desemnarii, dintre propriii angajati, a unei persoane responsabile cu gestionarea deseurilor: "Detinatorii/Producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii economici prevazuti la alin. (2) (firmele care efectueaza operatii de colectare si transport de deseuri, n. red.) au obligatia sa desemneze o persoana din randul angajatilor proprii care sa urmareasca si sa asigure indeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege aceasta obligatie unei terte persoane", scrie la articolul 22 din actul normativ citat.Mai mult, responsabilitatea nu poate fi acordata in orice conditii, fiind nevoie de o instruire in acest sens: "Persoanele desemnate (...) trebuie sa fie instruite in domeniul gestiunii deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate", dispune acelasi document.