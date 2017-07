Guvernul a pregatit contributia CAS si CASS la nivelul salariului minim pentru contracte part-time. Vor fi exceptati angajatii care au si contract cu norma intreaga, studentii, pensionarii

Guvernul a pregatit introducerea pentru angajatori a obligatiei de a plati contributii CAS si CASS la nivelul salariului minim, astazi de 1.450 lei, pentru salariatii cu timp partial de munca, indiferent daca remuneratia este sub nivelul salariului minim, documentul in acest sens fiind deja redactat, scrie News.ro. Vor fi exceptati angajatii care au in paralel un contract de munca cu norma intreaga, studentii si pensionarii. La acest moment, din calculul guvernantilor rezulta ca sunt, in total, 500.000 de contracte de munca part-time.Obligatia de plata la acest nivel a contributiei la pensie si sanatate pentru contracte part-time este prevazuta, in noul program de guvernare, sa fie introdusa din luna august a acestui an. Initial, termenul avansat, prin programul de convergenta trimis in primavara la Comisia Europeana, era luna iunie.Surse guvernamentale au transmis Profit.ro ca actul normativ care introduce noua obligatie de plata a fost redactat si pregatit sa fie aprobat de Executiv."Vor fi exclusi studentii, pensionarii si cei care au in paralel un contract individual de munca full-time", au aratat sursele.