INS: In primele 5 luni, afacerile din comertul cu autovehicule si motociclete au crescut cu 14.4%

Mai 2017 comparativ cu aprilie 2017

Mai 2017 comparativ cu mai 2016

Perioada 1.I-31.V.2017 comparativ cu perioada 1.I-31.V.2016

In primele 5 luni ale acestui an, afacerile din comertul cu autovehicule si motociclete au crescut cu 14.4% fata de perioada similara din 2016, au transmis joi reprezentantii INS. De asemenea, cifra de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei a crescut si ea cu 10,1%.Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie bruta, in luna mai 2017, comparativ cu luna precedenta, a inregistrat o crestere cu 15,0%, datorata cresterilor inregistrate la comertul cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor (+43,9%), activitatile de intretinere si repararea autovehiculelor (+16,6%), comertul cu autovehicule (+16,0%) si la comertul cu piese si accesorii pentru autovehicule (+12,2%).Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in luna mai 2017, comparativ cu luna precedenta a inregistrat o crestere cu 2,2%.In ceea ce priveste serviciile de piata prestate populatiei, serie bruta, in luna mai 2017, fata de luna precedenta, volumul cifrei de afaceri a inregistrat o crestere cu 9,4%, datorata cresterilor inregistrate la activitatile agentiilor turistice si tur-operatorilor (+19,2%), hoteluri si restaurante (+16,0%) si la activitatile de spalare, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor (+12,2%). Scaderi au inregistrat activitatile de jocuri de noroc si alte activitati recreative (-6,5%) si serviciile de coafura si alte activitati de infrumusetare (-0,9%).Volumul cifrei de afaceri, pentru serviciile de piata prestate populatiei, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in luna mai 2017 fata de luna precedenta a crescut cu 3,6%.Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie bruta, in luna mai 2017, comparativ cu luna mai 2016 a inregistrat o crestere cu 18,4%, datorata cresterilor inregistrate la comertul cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor (+93,8%), activitatile de intretinere si repararea autovehiculelor (+36,9%), comertul cu piese si accesorii pentru autovehicule (+18,3%) si la comertul cu autovehicule (+14,2%).Volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in luna mai 2017 a inregistrat pe total o crestere cu 15,8% fata de luna mai 2016.Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie bruta, in luna mai 2017 a inregistrat o cifra de afaceri cu 15,5% mai mare comparativ cu luna mai 2016, provenita de la activitatile agentiilor turistice si tur-operatorilor (+24,6%), activitatile hotelurilor si restaurantelor (+16,1%), activitatile de spalare, curatare si vopsirea textilelor si blanurilor (+15,4%) si de la activitatile de jocuri de noroc si alte activitati recreative (+12,6%). Scaderi s-au inregistrat la serviciile de coafura si alte activitati de infrumusetare (-16,1%).Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in luna mai 2017 a crescut cu 15,1% comparativ cu luna mai 2016.In perioada 1.I-31.V.2017 comparativ cu perioada 1.I-31.V.2016, volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie bruta, a crescut cu 14,4%, datorita cresterilor inregistrate la comertul cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor (+31,9%), intretinerea si repararea autovehiculelor (+26,4%), comertul cu autovehicule (+13,7%) si la activitatile provenite din comertul cu piese si accesorii pentru autovehicule (+10,6%).In perioada 1.I-31.V.2017 comparativ cu perioada 1.I-31.V.2016, volumul cifrei de afaceri pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul, intretinerea si repararea autovehiculelor si a motocicletelor, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, a crescut cu 15,3%.Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie bruta, in perioada 1.I-31.V.2017 a inregistrat o cifra de afaceri cu 10,1% mai mare comparativ cu perioada 1.I-31.V.2016, provenita de la activitatile de jocuri de noroc si alte activitati recreative (+12,7%), activitatile agentiilor turistice si tur-operatorilor (+11,2%), activitatile hotelurilor si restaurantelor (+9,4%) si de la activitatile de spalare, curatare si vopsirea textilelor si blanurilor (+7,0%). Serviciile de coafura si alte activitati de infrumusetare au scazut cu 10,0%.Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate, in perioada 1.I-31.V.2017 a inregistrat o cifra de afaceri cu 8,7% mai mare comparativ cu perioada 1.I-31.V.2016.