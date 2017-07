Piata de servicii profesionale in domeniul auditului si consultantei are, incepand de miercuri, noi reglementari

"Un auditor statutar va avea un mandat de pana la 10 ani si mult mai multe restrictii privind serviciile non-audit pe care le va putea furniza clientilor de audit care se incadreaza in categoria de entitati de interes public” a afirmat Cezar Furtuna, Partener de Audit al KPMG in Romania. "Mandatul auditorului statutar poate fi prelungit cu inca 10 ani doar in urma unei proceduri publice de atribuire, iar rolul si responsabilitatile comitetului de audit sunt pentru prima oara descrise intr-o maniera clara si concreta in legislatia din Romania” a adaugat Cezar Furtuna, referindu-se la Legea nr.162/2017 care a fost publicata ieri in Monitorul Oficial, lege care transpune in Romania Reforma UE in audit, mai exact prevederile Directivei UE 56/2014 si optiunile Regulamentului UE 537/2014.Legea are un impact semnificativ asupra serviciilor furnizate de catre firmele de audit si consultanta, in principal clientilor care sunt entitati de interes public, cum ar fi entitati listate, institutii de credit, societati de asigurare, dar si societati cu capital de stat si companii nationale.Implementarea in Romania a Reformei UE in audit este salutara, Legea nr.162/2017 fiind echilibrata si avand la baza o consultare colectiva care a tinut cont de principalele pareri ale partilor interesate si implicate in acest proces.Schimbarile majore pe care le aduce aceasta legislatie se refera la durata maxima a mandatului unui auditor, serviciile non-audit care nu pot fi prestate de catre auditorul statutar si la rolul extins al comitetelor de audit. Legislatia contine prevederi care vor avea un beneficiu clar si fara echivoc in ceea ce priveste calitatea auditului, independenta auditorului si consolidarea guvernantei corporative.Cerintele privind raportarea extinsa a auditorului si consolidarea rolului comitetelor de audit vor contribui pozitiv la asigurarea calitatii in audit. Pe de alta parte, se pare ca aspecte cum ar fi rotatia obligatorie a firmei de audit combinata cu restrictii semnificative privind serviciile non-audit, vor reduce inevitabil posibilitatea de selectie privind furnizorii de servicii, ducand totodata la cresterea costurilor si a complexitatii.