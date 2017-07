Investitorii propun Guvernului patru masuri care ar incuraja businessul autohton

1. Impozitul pe profit

2. TVA

3. Impozit pe venit si contributii sociale obligatorii

4. Credit fiscal pentru crese/gradinite

Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania a tinut joi o conferinta de presa in care a venit cu 4 seturi de masuri care sa sprijine mediul de afaceri in mod real. "Noi solicitam de fapt Guvernului doar sa-si faca treaba. Sa informatizeze administrarea fiscala, sa urgenteze implementarea AMEP, sa inceapa implementarea sistemului electronic de facturare", a spus consultantuli fiscal. Gabriel Biris. "Spiritul acestei discutii este urmatorul: consideram ca am trecut de momentul criticii in care Guvernul a retras o serie de masuri pe care noi nu e-am considerat potrivite. Ca oameni de afaceri romani ave datoria sa spunem nu doar ceea ce nu ne place si ce nu vrem, ci sa trecem la partea grea, si sa spunem ce vrem si ce ar trebui. Asa cum Guvernul s-a expus criticilor, si noi ne expunem criticilor punand pe masa o serie de principii si de masuri unctuale care ar imbunatati mediul de afaceri", a explicat si presedintele AOAR, Florin Pogonaru."Sunt o serie de masuri luate pana in prezent pe care Guvernul si partidul majoritar si le-a asumat, despre care spunem ca erau necesare. Vedem insa ca tot timpul se iau masuri sociale, fara a se lua masuri pentru stimularea investitiilor", a mai spus Pogonaru.In ultima perioada, organizatiile oamenilor de afaceri (romani si straini) au organizat conferinte de presa, au dat mesaje de dezavuare a unor experimente propuse de Guvern. Impozitul pe gospodarii, impozitul pe cifra de afaceri, split payments la TVA, taxa de solidaritate sunt doar cateva exemple recente. Au fost masuri reactive, pentru a impiedica degradarea mediului de afaceri."Acum, trecem de la atitudinea reactiva din ultimele luni la una proactiva: facem public Guvernului sugestii concrete cu privire la cateva masuri de care mediul de afaceri - in special capitalul autohton, are nevoie pentru a se dezvolta, prospera, crea locuri de munca bine platite pentru romani in Romania, mai arata reprezentantii investitorilor autohtoni.Subliniem: NU cerem taxe mai mici sau scutiri. Cerem stabilitate si predictibilitate fara de care nu putem sa ne dezvoltam.Cerem o asezare corecta a taxelor, fara exceptii si cerem servicii publice de calitate oferite de ANAF, cerem protectie in fata celor care nu inteleg sa respecte legea si fac evaziune. Nu putem concura cu cei care fura TVA si isi platesc la negru angajatii!", mai spun oficialii AOAR.Care sunt cele patru directii ale solicitarilor AOAR:Avem nevoie de consolidare fiscala in grupurile romanesti de companii pentru a putea avea conditii egale cu investitorii straini care consolideaza la ei acasa. Asta ar da posibilitatea si grupurilor cu capital romanesc sa isi poata organiza mai bine finantele. Depunerea declaratiei de impozit pe profit consolidat pe grup, nu numai ca permite grupului sa recupereze pierderea fiscala mai repede, dar:- Elimina nevoia pentru grupurile romanesti cu privire la intocmirea dosarului preturilor de transfer. Este un cost semnificativ pentru companiile romanesti si, de asemenea, un cost semnificativ pentru ANAF de a verifica degeaba aceste dosare;- Ar permite ANAF sa isi foloseasca resursa (extrem de firava) pentru a controla preturile de transfer acolo unde exista riscul real de erodare a bazei fiscale in Romania: plati externe facute in special catre state care au cote de impozit reduse sau sunt cunoscute ca aplica regimuri fiscale preferentiale.- Cerem implementarea cat mai grabnica si cresterea capacitatii administrative pentru aplicarea planului de masuri ANTI- BEPS (Base Erosion and Profit Shifting - Erodarea bazei fiscale si transferul profiturilor).In plus, consolidarea fiscala poate face ca Romania sa devina hub regional pentru investitori! De ce sa nu ne folosim avantajele?Nu cerem reducerea in continuare a cotei de TVA.Consumul creste oricum precum Fat Frumos, nu consideram ca este o prioritate sa avem si stimuli fiscali pentru cresterea consumului ¬ politicile prociclice sunt de dorit a fi evitate. Avem nevoie de bani pentru a investi in infrastructura, in educatie, nu pentru a stimula consumul din import!Solicitam Guvernului sa:- accelereze implementarea sistemelor informatice de care face vorbire in programul de guvernare si anume AMEF;- introduca sistemul electronic de facturare in B2B;- introduca cat mai grabnic SAF-T (Standard Audit File for Tax ¬ model de raportare care permite controlul de la distanta);- depuna toate diligentele pentru modificarea Directivei 112 privind TVA in sensul permiterii taxarii inverse in B2B si implementarea acestei optiuni imediat ce este posibila. Taxarea inversa si nu split payments poate elimina complet frauda de tip carusel, reducand in acelasi timp semnificativ costurile de administrare atat pentru stat, cat si pentru contribuabil. Dezavuam masura anuntata cu privire la introducerea split payments! Aceasta poate genera blocaj economic si administrativ, punand practic toate companiile romanesti in pozitia de a solicita rambursare de TVA.Numai prin informatizare, modernizare si training pentru lucratorii din ANAF poate fi combatuta eficient frauda de TVA, nu prin masuri arbitrare care genereaza extrem de multe victime colaterale, masuri care ingreuneaza intrarea in piata a antreprenorilor (datorita dificultatii de obtinere a codurilor de TVA) dar si genereaza scoaterea din piata a unor companii viabile, cu angajati, fara datorii, prin anularea codului TVA.Cerem, de asemenea, Guvernului, sa elimine din Codul fiscal prevederea nefericita cu privire la evaluarea de catre ANAF a "intentiei si capacitatii de a desfasura operatiuni taxabile".Inspectorii ANAF nu trebuie sa analizeze oportunitatea unui business - asta e treaba investitorului. ANAF trebuie insa sa fie capabil sa faca analize de risc care sa identifice si stopeze tentativele de frauda, eventual pe modelele de KYC dezvoltate de sistemul bancar si nu sa solicite si sa analizeze planuri de afaceri ale contribuabililor.Impozitul pe venit in cota unica de 16% este unul competitiv, stabil. Este un factor de competitivitate pentru Romania. Lasati-l asa!Problema Romaniei o reprezinta contributiile sociale obligatorii, mult prea mari pentru contractele de munca sau alte activitati dependente.Numarul extrem de mic de salarii mari declarate se datoreaza atat contributiilor sociale mari, cat si mascarii salariilor sub alte forme de venit.Trebuie sa tinem cont ca CAS si CASS nu sunt impozite, sunt contributii care implica contraprestatii, contributii ce se bazeaza pe solidaritate. De aceea, e nevoie ca baza de calcul a acestor contributii sa fie plafonata.Plafonarea (la un nivel cat mai jos cu putinta!) este necesara nu numai pentru a stimula munca eficienta si conformarea voluntara, dar este imperativ necesara pentru a reduce obligatiile viitoare ale sistemului public de pensii si a ii asigura supravietuirea, mai ales ca se apropie iesirea la pensie a ¬decreteilor¬ (persoane nascute in perioada 1967 ¬ 1970).Va propunem urmatoarea solutie:- Reintroduceti plafonarea bazei de calcul a CAS si CASS pentru toate tipurile de venit, pe suma acestora (nu pe fiecare venit in parte);- Pentru ca acest lucru sa fie posibil, duceti la capat propunerea din Program referitoare la mutarea contributiilor de la angajator la angajat si ajustarea corespunzatoare a salariului brut si ¬globalizarea¬ veniturilor, dar doar acolo unde acest lucru este necesar;- Pastrati si intariti sistemul de plata a impozitelor si contributiilor cu retinere la sursa.- Eliminati exceptiile. Exceptiile sunt privilegii ale unor cetateni pentru care trebuie sa plateasca ceilalti cetateni! Acest lucru duce inclusiv la dezbinare, ori noi avem nevoie sa intarim coeziunea acestei natii!- Sarcina fiscala totala trebuie asezata in functie de CAT si nu de CUM castigam. Obligatiile fiscale trebuie sa fie aceleasi pentru toti rezidentii in Romania, indiferent de modul in care acestea sunt obtinute. Numai asa sarcina fiscala poate fi rezonabila pentru toti.Trebuie sa ne ocupam de viitor inca de astazi. Lumea se schimba cu repeziciune iar sansele de adaptare la schimbare si de succes sunt direct proportionale cu nivelul de educatie. Investitia in educatie este cu atat mai eficienta cu cat este facuta mai devreme. Sunt studii care arata cat de importanta este educatia timpurie, in primii 5 ani de viata ai copilului.In programul de Guvernare aveti prevazut a fi realizate 2.500 de crese. Haideti sa facem o parte dintre ele impreuna, in parteneriat public privat, acolo unde este cea mai mare nevoie de ele!Nu trebuie sa reinventam roata, avem solutia in Codul fiscal inca din 2004, trebuie doar sa o extindem: creditul fiscal.Facem crese la poarta fabricii, a cladirilor de birouri, angajatorul plateste si isi scade sumele platite din impozitele datorate, in limita ce trebuie calculata.O asemenea masura ar fi nu numai o investitie in viitor, prin educatie, dar si in prezent. Ar asigura familiilor tinere, educate, ce isi doresc o cariera profesionala confortul de a da nastere la copii fara teama ca nu va avea cine sa aiba grija de ei. Cresterea natalitatii nu poate fi asigurata doar prin stimulente materiale, trebuie asigurat confort si incredere familiilor tinere pentru a nu amana decizia.Acestea sunt doar cateva din masurile ce pot ajuta companiile romanesti sa se dezvolte, sa genereze prosperitate prin munca, prin investitii.Cerem guvernului nostru sa inceapa un dialog sincer, constructiv, profesionist, cu reprezentantii investitorilor in Romania. Solutii sunt, le putem discuta, agrea si implementa.