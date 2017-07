Leul s-a apreciat joi marginal in fata monedei unice, spre deosebire de monedele din tarile din jur, care au pierdut teren in fata euro

Euro s-a depreciat joi usr in fata leului, Banca Centrala calculand o medie a tranzactiilor de 4.56 lei/euro, fata de 4.57 lei/euro calculata miercuri. Fata de dolarul SUA, leul romanesc a depasit usor pragul de 4 unitati, in vreme ce cursul mediu al leului fata de francul elvetian a fost de 4,14 lei/chf, foarte usor depreciat. "Monedele Europei emergente au pierdut teren fata de euro afectate de prudenta investitorilor globali. Leul se tranzactioneaza in momentul redactarii in jurul nivelului 4.5625/EUR.Dolarul este mai slab fata de celelalte monede majore dupa discursul sefei Fed a parut mai putin favorabil cresterii ratelor decatera asteptat. Euro s-a mentinut fata de USD peste nivelul de USD 1.1400/EUR.", se arata in raportul de joi al unei banci comerciale.Sefa Rezervei Federale a declarat miercuri in fata Congresului ca economia americana continua sa creasca intr-un ritm modest dar constant, ducand la o piata a muncii solida si generand un consum privat puternic. Fed urmareste cu atentie evolutia inflatiei dar banca se asteapta totusi sa inceapa in acest an operatiunile de reducere a portofoliului de obligatiuni achizitionate pentru stimularea economiei.In Germania, estimarile privind inflatia pentru luna iunie au fost confirmate joi, cu o crestere a preturilor cu 1,6%, dupa ce in mai acestea urcasera cu 1,5% iar in aprilie cu 2%.Investitorii au ramas concentrati pe interventia Janet Yellen, care a declarat in timpul audierii sale bi-anuale in fata unei comisii a Camerei Reprezentantilor, ca Fed va mentine o crestere graduala a ratelor dobanzilor.De asemenea, ea a asigurat ca nivelul ratelor dobanzilor, in prezent, intre 1% si 1,25%, ar trebui "sa nu fie mult mai mare". "Desi nimic revolutionar nu a fost de fapt anuntat, Yellen a atras atentia ca inflatia va fi determinantul viitoarei posibile majorari a dobanzii", spune un trader din Oanda."Pietele par sa fi ajuns la concluzia ca presedintele Fed este mai putin increzator cu privire la faptul ca inflatia va atinge obiectivul de 2% tintit de Fed, cu consecinte evidente care ar rezulta cu privire la politica monetara", arata un membru al National Australia Bank.Potrivit indicelui american publicat in luna mai, inflatia in SUA este de aproximativ 1,4% pe an, sub tinta de 2% vizata de banca centrala din SUA.Fed a ridicat rata cheie de doua ori in 2017 si investitorii cauta indicii cu privire la o posibila majorare a treia rata. Ei asculta urmarirea cu atentie Yellen audiere mai tarziu in a doua zi, de data aceasta in Senat.Pe piata locala, joi dimineata, segmentul scurt al curbei randamentelor implicite a coborat spre nivelul de 0.50% in timp ce segmentul 1M-3M s-a mentinut aproape neschimbat in zona 0.50% - 0.60%.Ministerul Finantelor intentioneaza sa imprumute joi sapte sute milioane lei in obligatiuni suverane cu maturitate reziduala de 19 luni. Ne asteptam ca randamentul maxim acceptat sa se situeze cu putin sub 1.30%.Preturile metalelor pretioase au continuat si ele sa creasca usor joi dimineata, investitorii considerand in urma discursului de ieri al sefei Fed ca ratele de dobanda vor fi ridicate intr-un ritm mai lent. Aurul se tranzactioneaza peste 1,220.00 dolari pe uncie, pretul unciei de argint a urcat la 15.92 dolari, platina este cotata la 917.00 dolari pe uncie, iar paladiul a urcat la 870.00 dolari pe uncie.