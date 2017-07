INFOGRAFIC Efervescenta pe piata locala de fuziuni si achizitii in trimestrul II al anului. Care au primele doua tranzactii, in opinia consultantului

Piata de fuziuni si achizitii din Romania s-a ridicat la 889 milioane euro in al doilea trimestru al anului, conform surselor publice, mai mult decat dublu fata de trimestrul precedent, potrivit unei analize realizate de Deloitte Romania. Numarul de tranzactii relevante a fost de 19. Comparativ cu trimestrul al doilea al anului trecut, anul acesta a avut loc o tranzactie in plus, dar valoarea a crescut de trei ori."Am asistat la un trimestru foarte bun in piata de fuziuni si achizitii din Romania, in linie cu asteptarile, determinat de contextul macroeconomic favorabil si de rezultatele solide inregistrate de companiile romanesti. Vedem efervescenta in multe sectoare de activitate, in principal in servicii financiare, retail si bunuri de larg consum, sanatate, industrial. In continuare ne asteptam ca in piata de M&A, activitatea sa se mentina intr-un ritm sustinut si in perioada urmatoare", a spus Ioana Filipescu, partener consultanta in fuziuni si achizitii Deloitte Romania.Valoarea medie a unei tranzactiii in acest trimestru a fost de 68 milioane EUR, datorita impactului deosebit de mare al celor trei tranzactii din top. In urma analizei tranzactiilor a caror valoare nu a fost dezvaluita sau estimata public, estimarea Deloitte cu privire la piata totala de M&A in trimestrul II 2017 se situeaza in intervalul 950 milioane - 1 miliard euro.Cea mai mare tranzactie a trimestrului, care a influentat semnificativ datele, dar nu a atins dimensiunea necesara pentru a fi clasificata ca megatranzactie, a fost tranzactia de 401 milioane euro prin care Enel a achizitionat pachete de cate 13,6% in E-Distributie Muntenia si Enel Energie Muntenia, in urma finalizarii arbitrajului international privind privatizarea Electrica Muntenia Sud.A doua tranzactie ca importanta a fost anuntul achizitiei cladirilor de birouri AFI Park de catre Dedeman, cu o valoare totala estimata de 164 milioane euro. Topul tranzactiilor este incheiat de vanzarea a 50% din proprietatile Iulius Holding catre Atterbury Romania. Potrivit estimarilor Deloitte, valoarea acestei tranzactii este in jurul a 150 milioane de euro, pe baza valorii estimate a activelor de 300 milioane euro.Cumulat, in prima jumatate a anului, piata de M&A din Romania a atins valoarea de 1,28 miliarde EUR, nivel dublu comparativ cu primul semestru din 2016. In acest an au fost anuntate 49 de tranzactii fata de 38 in primele sase luni din 2016.In acesta perioada, Deloitte a fost implicata in calitate de consultant financiar in achizitia a 31 de farmacii de catre Penta Investments, ce vor fi relansate sub logo Dr. Max, precum si in achizitia aplicatiei Clever Taxi de catre proprietarii liderului european in domeniu mytaxi.Studiul Deloitte include tranzactii anuntate in perioada relevanta care au o valoare estimata sau anuntata intre 5 si 500 milioane euro. Tranzactiile sub aceasta limita nu sunt considerate relevante pentru piata de M&A din Romania, iar cele peste limita sunt mega-tranzactii care au un impact care poate denatura analiza trimestriala.