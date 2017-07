Guvernul a aprobat un memorandum privind infiintarea Centrului National pentru Informatii Financiare, structura ce va unifica bazele de date

desemnarea si tratarea Sistemului Informatic al MFP ca infrastructura critica de interes national

elaborarea unei Strategii unitare de dezvoltare si mentinere in functiune a Sistemului Informatic al MFP

stabilirea necesarului de resurse si alocare de fonduri necesare pentru servicii de mentinere si pentru innoirea etapizata a infrastructurii hardware si software a Sistemului Informatic al MFP

angajare de personal de specialitate TIC la nivel central si local

implementarea mai multor proiecte in curs: Factura electronica, centralizarea sistemului de administrare a creantelor bugetare etc.



Implementarea proiectului de interconectare a caselor de marcat

Centralizarea sistemului informatic al Trezoreriei statului si diversificarea serviciilor oferite

Implementarea unor masuri de simplificare a procedurilor administrative aplicabile cetatenilor



Urmarirea cheltuirii fondurilor publice, cu accent pe investitii si asigurari sociale;

Evaluarea impactului financiar a initiativelor de modificare legislativa pentru venituri si cheltuieli;

Gestionarea riscurilor in colectarea veniturilor si in executia bugetara.

Potrivit comunicatului, masura are scopul sa contribuie la imbunatatirea relatiei cetatenilor cu administratia fiscala, prin cresterea cresterea gradului de informatizare si, implicit, simplificarea procedurilor administrative.Centrul National pentru Informatii Financiare va fi ulterior dezvoltat conform unui plan de masuri stabilit prin Memorandum.Pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetatenilor, se are in vedere extinderea utilitatii si utilizarii "Spatiului Privat Virtual" la nivelul celorlalte institutii publice centrale si locale. De asemenea, vor fi furnizate catre ceteni, informatii privind bunurile impozabile luate in calcul la stabilirea obligatiilor fiscale ale acestora, colectate si consolidate la nivelul sistemului informatic securizat "PatrimVen" si informatii privind obligatiile fiscale si nefiscale "IMPTAX",Se mai are in vederea crearea identitatii fiscale electronice a persoanei fizice, pentru a facilita interactiunea cu statul in ceea ce priveste sistemul financiar, fiscal si de asigurari sociale. In plus, vor fi standardiate sistemele de colectare a datelor pe baza de formulare electronice utilizate in relatia cu cetateanul,