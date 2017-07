Businessul angrosistilor a crescut in primele 5 luni cu 6.8%. Firmele din comertul cu ridicata "invart" anual 260 miliarde de lei (adica 22.6% din cifra de afaceri totala din economie)

Afacerile angrosistilor, care inseamna 64.268 de companii ce "invart" anual 260 miliarde de lei (adica 22.6% din cifra de afaceri totala din economie) si unde lucreaza peste 280.000 de salariati, au crescut in primele cinci luni ale anului cu 6.8%, au transmis vineri reprezentantii Institutului National de Statistica. De adaugat ca, potrivit ANAF, rata marjei nete a fost in medie de 3.38%, iar profitul net al engrosistilor a fost anul trecut de peste 9.5 miliarde de lei."Cifra de afaceri din comertul cu ridicata (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), pe serie bruta, in perioada 1.I-31.V.2017 comparativ cu perioada 1.I-31.V.2016, in termeni nominali, a inregistrat o crestere cu 6,8% datorita cresterii comertului cu ridicata specializat al altor produse (+13,5%), comertului cu ridicata nespecializat (+10,7%), comertului cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului (+8,8%), comertului cu ridicata al altor masini, echipamente si furnituri (+5,1%), comertului cu ridicata al bunurilor de consum, altele decat cele alimentare (+3,9%) si activitatilor de intermediere in comertul cu ridicata (+1,0%). Scaderi au inregistrat comertul cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii (-2,0%) si comertul cu ridicata al echipamentului informatic si de telecomunicatii (-0,2%)", arata comunicatul INS.Comertul cu ridicata cuprinde urmatoarele coduri CAEN:461 - Activităţi de intermediere în comerţul cu ridicata462 - Comerţ cu ridicata al produselor agricole brute şi al animalelor vii463 - Comerţ cu ridicata al produselor alimentare, al băuturilor şi al tutunului464 - Comerţ cu ridicata al bunurilor de consum465 - Comerţ cu ridicata al echipamentului informatic şi de telecomunicaţii466 - Comerţ cu ridicata al altor maşini, echipamente şi furnituri467 - Comerţ cu ridicata specializat al altor produse469 - Comerţ cu ridicata nespecializatAnul trecut, comertul cu ridicata consemna un avans de 7,7% fata de anul precedent, dupa o crestere de 4,1% in 2015.