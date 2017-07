Dupa 3 ani de munca, expertii Coface impreuna cu un grup de profesori din ASE au construit un indicator de macro-vulnerabilitate al companiilor, care ia in calcul instabilitatea fiscala si cea sociala

documente COF-ASE (14 Iul 2017) PDF, 2MB

Practic, modelul matematic care sta in spatele acestui indicator permite simulari cu privire la efectul asupra mediului de afaceri al diferitelor scenarii probabile: cresterea salariului minim introducerea impozitului pe cifra de afaceri, cresterea deficitului fiscal al Romaniei etc. "Sunt schimbari structurale care apar de pe o zi pe alta. Sunt schimbari fiscale sau sociale care au efecte asupra businessului. Rata somajului, chiar si inflatia pot afecta mediul de afaceri prin prisma costurilor cu forta de munca sau a nivelului veniturilor. Toate impreuna formeaza un tablou pe care nu-l poti intelege fara sa te uiti la fiecare punct al lui in parte. Intuim ca variabila deficitul fiscal", a explicat vineri Iancu Guda, coordonatorul din partea Coface a grupului comun de lucru cu ASE. Din partea Academiei de Studii Economice coordonatorul a fost prof. univ. dr. Monica Dudian."Am rulat acest model pe datele financiare de acum doi ani pe un esantion de 500 de firme care au intrat anul trecut in insolventa iar rezultatul modelului nostru a confirmat: aceste firme din esantion aveau - cu un an inainte asadar - un risc de 80% de insolventa. Ceea ce dealtfel s-a si intamplat. Modelul nostru comun poate fi utilizat pentru diverse scenarii: ce se intampla de pida in cadrul firmelor din sectorul pharma la o crestere/scadere cu x% a pretului medicamentelor", a mai spus Guda."Modelul este copyright Coface si va fi recalibrat anual. Daca concurenta noastra va incerca sa copieze acest model, vor fi tot timpul intr-un decalaj, intrucat noi il vom fi deja upgradat", a mai spus Iancu Guda.Sunt schimbari structurale care apar de pe o zi pe alta. Sunt schimbari fiscale si sociale care au efecte asupra mediului de afaceri. Rata somajului , chiar si inflatia afecteaza businessul. Toate impreuna formeaza un tablou pe care nu-l poti intelege fara sa te uiti la fiecare punct al lui in parte.Intuim ca variabila deficitul fiscal. Sunt foarte multe masuri si urmeaza chiar socuri iscale cu privire la venituri sau cheltuieli fiscale care se voor propaga in mediul de afaceri. Realittea ne arata ca avem un context macroeconomic fiscal si chiar juridic extrem de impredictibil. Asta ne face sa simulam diferite scenariiPrezenta la lansarea acestui model, fostul ministru de Finante Anca Dragu a sugerat ca studiul este foarte util, mai ales intr-o economie ca a Romaniei. "Obiectivul unei societati este sa aiba o economie sanatoasa, care sa functioneze in conditii aproape de optim o perioada cat mai mulga de timp. Criza din 2008-2009 a lasat urme foarte adanci in economie si in societate. De ce? Pentru ca a fost deficitar administrata inainte de criza. Nu pui gaz pe foc cand arde casa. Cand ai un ciclu economic scendent cu amplitudini mari, nu e bine sa-ti doresti sa cresti cu 7% ca sa cazi apoi cu 7%", a spus Dragu, careIancu Guda a prezentat si un tablou deloc incurajator al firmelor care formeaza mediul de business romanesc.Daca in 2008, activele firmelor depaseau marginal pasivele. In 2015, situatia s-a deteriorat consistent:Pe canalul creditului comercial se poate propaga virusul de la o companie la alta. Termenul de plata intre companii a ajuns la 118 zile, fata de o medie de 30 de zile in 2007, ceea ce inseamna ca o companie care intra in insolventa trage dupa ea in jos toti furnizorii cu care lucra.Potrivit lui Guda, a aparut o noua spirala de propagare a contagiunii:Vezi alaturat prezentarea integrala a lui Iancu Guda (pdf):