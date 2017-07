Anca Dragu, fost ministru de Finante: Faptul ca Statul schimba frecvent fiscalitatea si ca asta nu i se pare o problema, va rog sa ma credeti ca e anormal! Traim o situatie anormala pe care suntem cu totii datori sa o admonestam

"Statul roman are prostul obicei de a schimba peste noapte sistemul de taxe si impozite pentru ca uneori e o dovada de forta. Ce ministru sunt eu daca nu schimb taxele? Uneori numai pentru ca ministrul considera ca e de datoria lui sa o faca. Alteori e doar un comportament neonest care denota lipsa de respect la adresa contribuabililor. Iar cineva intotdeauna petrecerea celorlalti. Faptul ca Statul schimba frecvent fiscalitatea si ca asta nu i se pare o problema va rog sa ma credeti ca e anormal. Traim o situatie anormala pe care suntem cu totii datori sa o admonestam", a spus vineri fostul ministru al Finantelor, Anca Dragu, la o intalnire la Academia de Studii Economice, orgaizatade macro-vulnerabilitate al companiilor care ia in calcul instabilitatea fiscala si cea sociala.Dragu a mai vorbit despre riscurile interne si cele externe la adresa economiei romanesti. "Exista riscuri externe si interne. In 2012 am avut un curs depreciat din doua motive: cand erau probleme politice interne, cand era problema Greciei. Toti care am platit factura telefonica sau credite, toti am simtit acest curs. Riscurile externe ne afecteaza cel mai tare prin efectul de contagiune, iar cel mai usor indicator de observat este cursul valutar", a mai spus vineri Anca Dragu.Pe riscurile interne avem socuri care ne pot costa. Cel mai important risc intern este legat de stabilitatea si predictibilitatea fiscala. Statul roman are prostul obicei de a schimba peste noapte sistemul de taxe si impozite pentru ca uneori e o dovada de forta. Ce minsitru sunt eu daca nu schimb taxele? Uneori numai pentru ca ministrul considera ca e de datoria lui sa o faca. Alteori e doar un comportament neonest care denota lipsa de respect la adresa contribuabililor. Iar cineva intotdeauna petrecerea celorlalti. Faptul ca Statul schimba frecvent fiscalitatea si ca asta nu i se pare o problema va rog sa ma credeti ca e anormal. Traim o situatie anormala pe care suntem cu totii datori sa o admonestam", a mai spus Dragu.Fostul sef al Finantelor crede ca nu e normal sa arunci pe piata tot felul de alerte privind introducerea de noi taxe si impozite. "Investitorii au fost neplacut surprinsi de asemenea intentii. A trecut discutia cu impozitul pe gospodarie si in scurt timp a aparut alta: cea legata de cu impozitului pe cifra de afaceri.", a mai afirmat vineri, Anca Dragu.Despre noul indicator lansat vineri de Coface, Dragu a admis ca e la nivelul celor folosite de FMI. "Ati vorbit de folosirea diverselor scenarii si nu stiu sa existe la noi un model similar. Este asemanator cu modelul folosit de FMI, care imagineaza ca peste doi ani inflatia de pilda creste si ajunge la un anumit nivel si tu te uiti cum influenteaza asta sectorul bancar, cate credite ajung in default samd.", mai spune Dragu.Ea s-a referit si la colectarea slaba la buget din partea ANAF. " Se spune ca un numar de cateva sute din marii contribuabili au primit zero in primele luni si ca asta ar justifica incasarile, cu 4 miliarde sub program. Eu nu inteleg de unde avem crestere de aproape 6%, can marile firme sunt pe pierdere. Bun, ni se spune ca e consumul. Dar cineva vinde acele produse pe care oamenii sa le poata consuma. Comenzile din industrie, zona de industrie e la 8-9%. Totul merge, mai putin incasarile. Undeva e un mismatch, o nepotrivire. Apoi avem incasarile din TVA. Ai crestere de consum de 9%, iar TVA-ul scade cu 4-5%?", se intreaba retoric Dragu.Reamintim ca Anca Dragu a fost numita ministru de Finante in 17 noiembrie 2015, cand l-a inlocuit pe Eugen Teodorovici, odata cu instalarea Guvernului Dacian Ciolos. Este a doua femeie ministru al Finantelor din istoria Romaniei. Printre primele ei initiative ca ministru este modificarea modului de calcul al pensiilor speciale ale Armatei, Politiei si Serviciului Roman de Informatii, dar si sistarea finantarii bisericilor din Romania, actiuni care atrag dupa sine o puternica campanie de denigrare in presa.Eonomist in cadru Directoratului general de economie si finante al Comisiei Europene, care a lucrat in cadrul biroului local al FMI, dar si la BNR, Dragu a fost recrutata din 2013 de Comisia Europeana, dupa ce in timp de 11 ani a lucrat in cadrul biroului de la Bucuresti al FMI (2001-2013). Intre 1996-2001, Paliu Dragu a fost economist in cadrul Bancii Nationale.Mai bine de un deceniu, Anca Paliu Dragu a participat la toate discutiile dintre oficialii romani care s-au succedat la putere si delegatiile Fondului Monetar. Eeste licentiata in Finante-Banci, ASE, si in Politici Publice si Integrare Europeana - SNSPA. De asemenea, are un program de studii avansate de Economie si Afaceri Internationale la Universitatea George Washington, si a obtinut titlul de doctor in finante de la ASE.