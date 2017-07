Peste 275 milioane de lei, stabilite suplimentar pentru 44 de mari contribuabili. In aceasta luna ANAF estimeaza 29 de inspectii fiscale la mari contribuabili

Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili a controlat, in luna iunie a.c, 44 de mari contribuabili, pentru care a stabilit sume supliemntare de plata in valoare totala de 275.160.670 de lei, au transmis vineri reprezentantii ANAF. In timpul controlului s-au incasat deja peste 19 milioane de lei, iar in perioada imediat urmatoare, la termenele de plata stabilite in deciziile de impunere si prin accesarea unor facilitati fiscale prevazute de OUG 44/2015, se estimeaza a se incasa inca 60 milioane de lei. Pentru diferentele de sume stabilite suplimentar, contribuabilii verificati si-au manifestat intentia de a solicita facilitatile oferite de Codul de procedura fiscala - esalonarea la plata a obligatiilor fiscale.