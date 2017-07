Romania a urcat pe a 57-a pozitie a "celor mai fericite" state

Romania a urcat pe locul 57 (de pe locul 71, anul trecut) in clasamentul tarilor cu cetateni fericiti, potrivit editiei din acest an a, publicat sub egida ONU. Pe primul loc se afla Norvegia, care a "sarit" de pe locul 4 pe care-l ocupa in 2016, pe prima pozitie, fiind urmata de Danemarca, Islanda si Elvetia. Toate aceste 4 tari stau foarte bine la toti indicatorii in baza carora se calculeaza indicele fericirii: ingrijirea personala, libertatea, generozitatea, onestitatea, sanatatea, venitul si buna guvernare"Se spune uneori ca Norvegia isi atinge si isi mentine fericirea intr-un grad ridicat nu din cauza bogatiei sale petroliere, ci mai degraba in ciuda acesteia. Optiunea de a-si investi fondurile pentru viitor si nu de a le cheltui imediat a decuplat-o de ciclul de tip boom and bust al multor alte economii bogate in resurse. Pentru a face acest lucru, este nevoie de un nivel inalt de incredere reciproca, de un scop comun, de generozitate si de o buna guvernare, toti acesti factori mentinand Norvegia in topul fericirii", se arata in Raport.Raportul din acest an subliniaza importanta componentelor sociale ale fericirii, punand in acelasi timp accentul pe munca. "Munca este un factor major care afecteaza fericirea. Starea de somaj duce la o reducere importanta gradului de fericire si chiar si pentru cei care lucreaza, calitatea conditiilor muncii poate provoca variatii majore in nivelul fericirii resimtite. Chinezii de exemplu nu sunt mai fericiti decat erau in urma cu 25 de ani", se mai arata in raport. In privinta SUA, raportul noteaza ca de pe locul al treilea in 2007, au coborat in 2016 pe locul al 19-lea.