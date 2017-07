Fitch confirma ratingul BBB- al Romaniei, dar noteaza riscuri in intensificare (raport)

"Contul curent al balantei de plati a inregistrat un deficit de 2 miliarde EUR in primele cinci luni ale anului (conform datelor BNR), in intensificare cu 14.9% an/an, pe fondul accelerarii cererii interne", se arata intr-un raport al Bancii Transilvania, destinat investitorilor. Agentia Fitch a confirmat rating-ul suveran la "BBB-" cu perspectiva stabila, pe fondul nivelului redus al datoriei publice, stabilitatii sectorului bancar si dinamicii PIB/locuitor. "Fitch atrage insa atentia cu privire la acumularea de riscuri la adresa stabilitatii macroeconomice, determinate de politicile fiscal-bugetare si de venituri prociclice: nivelul ridicat al deficitului bugetar, cu perspectiva depasirii tintelor Administratiei; intensificarea deficitului de cont curent (la peste 3% din PIB in 2017- 2018), pe fondul supraincalzirii economiei", mai noteaza autorii raportului.