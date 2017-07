Negocierile pentru Brexit ar urma sa se incheie in 2019, cand Romania va avea presedintia UE. E drept, ele ar putea dura mult mai mult. Vezi 8 posibile efecte pentru Romania ale divortului UK-UE

Pe termen mediu, implicatia negativa, directa si previzibila, a Brexit-ului este scaderea bugetului european si implicit a fondurilor structurale.

Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a expus 5 scenarii cu privire la perspectivele Uniunii Europene dupa iesirea Marii Britanii. Cele cinci scenarii includ situatii diferite, pornind de la o relaxare a gradului de integrare a statelor (care reprezinta o limitare a proiectului european la piata unica), pana la o integrare mai avansata (care ar presupune centralizarea competentelor de decizie la nivelul UE). Aceste optiuni au fost publicate intr-o Carte Alba, alaturi de principalele provocari ale UE identificate pentru urmatorul deceniu, in principal: neincrederea in procesul globalizarii, impactul noilor tehnologii asupra societatii si amplificarea miscarilor populiste.

Ideea unei Europe cu mai multe viteze este periculoasa pentru Romania, pentru ca se modifica arhitectura Europei unite, care a reprezentat o ancora pentru tara noastra dupa 1990.

Forma si amploarea implicatiilor pentru Romania ale Brexit-ului depind atat de modul in care se vor incheia negocierile dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie (care va fi amploarea modificarilor fata de situatia actuala), cat si de capacitatea UE de a adopta politici care sa continue procesul de integrare.

Desi implicatiile nu se vor manifesta decat in mica masura in viitorul apropiat, Romania va trebui sa isi calibreze politicile pe termen mediu si lung pornind de la provocarile majore cu care se confrunta spatiul comunitar. Rezultatul referendumului nu a avut pana in prezent un impact semnificativ asupra economiei romanesti, date fiind legaturile directe relativ scazute pe care Romania le are cu Marea Britanie. O concluzie similara se desprinde si dupa analizarea efectelor produse asupra fluxurilor de capital ca urmare a modificarii perceptiei investitorilor privind riscul activelor economiilor emergente dupa votul Brexit. Schimburile comerciale ale Romaniei cu aceasta tara sunt relativ reduse. Exporturile firmelor autohtone catre Marea Britanie reprezinta sub 5% din total, in timp ce importurile insumeaza circa 2% din importurile totale (date pentru perioada ianuarie-august 2016). In ceea ce priveste volumul investitiilor straine directe in Romania (ISD), Marea Britanie este a 13-a tara ca importanta, stocul ISD fiind de 1,3 miliarde euro la finalul anului 2015, reprezentand 2,1% din total. Firmele beneficiare de finantare din Marea Britanie (fie sub forma de capital, fie sub forma de imprumuturi) nu au o contributie foarte insemnata in economia romaneasca. Marea Britanie a devenit o destinatie pentru emigrantii romanii relativ recent (dupa ridicarea restrictiilor privind piata muncii incepand din 1 ianuarie 2014).

Numarul cetatenilor romani inregistrati cu drept de munca in Marea Britanie era de 185.000 in iunie 2016. In acest context, sumele de bani trimise de catre muncitorii romani din Marea Britanie au crescut semnificativ in ultima perioada (la 0,5 miliarde euro, respectiv 20% din totalul remiterilor muncitorilor romani in strainatate in anul 2015, reprezentand atat transferuri de bani, cat si venituri din munca). Brexitul ar putea determina o crestere a cererilor de inregistrare, intrucat cei care nu au reusit sa faca acest lucru pana in prezent vor fi motivati sa actioneze in acest sens pana la iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, in anticiparea unei posibile viitoare restrictii pe piata fortei de munca din aceasta tara.



Pe termen mediu si lung, iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana ar putea avea implicatii importante asupra Romaniei, ca urmare a unei posibile modificari a arhitecturii Uniunii Europene. Este important ca tarile din UE care nu au adoptat inca moneda euro sa nu fie afectate in drepturile lor comparativ cu tarile din zona euro.

Efectul asupra economiei autohtone s-ar putea manifesta printr-o reducere a cererii externe pentru produsele romanesti si o diminuare a fluxurilor de capital de tip investitii straine directe, ca urmare a impactului advers asupra dinamicii PIB al principalilor parteneri ai Romaniei din UE.

Negociatorii britanici si ai UE s-au intalnit luni, promitand sa se "apuce de treaba" in prima runda de discutii privind termenii divortului Marii Britanici de Uniunea Europeana. Procesul de negociere s-ar putea termina in doi ani (in scenariul optimist), adica intr-o perioada in care tara noastra s-ar afla la presedintia UE. Exista voci care sugereaza insa ca negocierile s-ar putea intinde chiar si 10 ani , UE dorind sa descurajeze initiative similare ale altor tari."Implicatiile inca dificil de estimat ale procesului de iesire din UE a Regatului Unit contribuie la majorarea incertitudinii privind crestere economica la nivel european si, in special, in cazul anumitor state cu legaturi stranse cu economia britanica. Economia britanica a cunoscut o crestere economica peste asteptari in anul 2016 (2%), pe fondul avansului sustinut al cererii interne care a contrabalansat socul produs de votul in favoarea Brexit", se arata intr-un raport BNR care analizeaza implicatiile Brexit asupra economiei romanesti.Iata opt posibile efecte ale Brexitului asupra Romaniei, analizate de expertii Bancii Centrale.: