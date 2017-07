Analiza Bancii Mondiale: Este mai usor sa pornesti  o afacere in Bucuresti, Oradea, Ploiesti, Timisoara, decat in Constanta sau in Craiova

Cele mai mari decalaje exista in interiorul Bulgariei si Romaniei.

România trebuie să obțină cel puțin șase avize și documente diferite în etapa premergătoare construirii, înainte de obținerea autorizației de construire, inclusiv avizul Ministerului Sănătății, al Agenției de Protecție a Mediului și al Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Pentru simplificarea procesului, funcționarii publici locali ar putea prelua practica din Craiova, care constă în convocarea reprezentanților tuturor furnizorilor de utilități pentru a stabili ce avize

sunt necesare.



Nicio localitate nu exceleaza in toate cele cinci domenii masurate; fiecare dintre cele 22 de localitati comparate se situeaza in prima jumatate a clasamentului la cel putin un indicator si in a doua jumatate a clasamentului la cel putin unul dintre ceilalti indicatori.

In fiecare stat exista localitati ale caror performante depasesc media Uniunii Europene in cel putin un domeniu: Varna si Plevna in Bulgaria din punct de vedere al constituirii unei societati comerciale, Pecs si Szeged in Ungaria din punct de vedere al obtinerii autorizatiilor de construire, toate municipiile din Ungaria si municipiul Oradea din Romania din perspectiva inregistrarii transferului dreptului de proprietate si majoritatea oraselor vizate in ceea ce priveste solutionarea litigiilor comerciale.

Cu toate acestea, niciuna dintre localitatile comparate nu se apropie de media UE din punct de vedere al racordarii la reteaua de electricitate.

Orasele din Bulgaria ar putea simplifica formalitatile de constituire a unei societati comerciale aplicand bunele practici pe care le-a utilizat Varna. De asemenea, orasele din Ungaria ar putea imbunatati procedurile de racordare la reteaua de electricitate prin preluarea bunelor practici utilizate in Szeged si Szekesfehervar, in timp ce orasele romanesti s-ar putea inspira din exemplul dat de Timisoara pentru a imbunatati procesul de solutionare a litigiilor comerciale

Este mai usor sa demarezi o afacere in Bucuresti, Oradea, Ploiesti, Timisoara, decat in Constanta, Craiova, se arata intr-o analiza a Bancii Mondiale, transmise luni, HotNews.ro. Analiza facuta de expertii BM compara Romania cu Bulgaria si cu Ungaria din perspectiva usurintei de a derula o afacere. "orasele din Bulgaria si Ungaria, sicelor din Romania, depasesc media UE la indicatorul privind solutionarea litigiilor comerciale. Debrecen, Miskolc si Szekesfehervar (Ungaria) depasesc statul cu cele mai bune performante din UE, datorita costurilor scazute si proceselor rapide, care dureaza 14 luni sau chiar mai putin. In Romania, Brasov si Ploiesti inregistreaza termene mai lungi si costuri mari legate de derularea procesului, precum si punctaje mai mici la indicele privind calitatea procesului judiciar", arata autorii documentului.Ce mai arata Raportul Bancii Mondiale:Vezi mai jos ce s-ar putea imbunatati in privinta usurintei de a derula un business: