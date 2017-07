Guvern: Un comitet interministerial a stabilit inceperea unui proiect pilot privind achizitia centralizata de medicamente si materiale sanitare

Potrivit acestuia, aplicarea proiectului pilot are scopul sa reduca cheltuielile publice si urmeaza sa fie extins si la nivelul altor ministere."Suntem cu totii constienti de responsabilitatea pe care o avem in cheltuirea banului public. De aceea, este imperativ sa avem in vedere trei cuvinte cheie: eficientizare, rationalizare, economie", a declarat Mihai Tudose.Ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, a precizat ca prin intermediul Comitetului se va realiza o mai buna comunicare inter-ministeriala si o cunoastere mai detaliata a proiectelor, astfel incat fondurile alocate pentru finantarea acestora sa fie cat mai eficient cheltuite si in termenele stabilite.Comitetului interministerial de analiza si eficientizare a cheltuielilor publice la nivelul Guvernului va avea in continuare reuniuni periodice. La sedinta de luni au mai participat vice-premierul Sevil Shhaideh, ministrii Liviu Pop, Doina Pana, Florian Bodog, secretarul general al Guvernului, Mihai Busuioc, reprezentanti ai ministerelor care fac parte din acest Comitet.Comitetul interministerial de analiza si eficientizare a cheltuielilor publice la nivelul Guvernului a fost constituit prin Decizia nr. 397/2017 a Prim-ministrului, in vigoare incepand cu 10 mai.Comitetul este condus de prim-ministru, in calitate de presedinte, iar ministrul Finantelor Publice este vicepresedinte.Comitetul are ca obiectiv sustinerea la nivel politic a activitatii specifice analizelor de eficientizare a cheltuielilor publice, care sa asigure alocarea banilor publici pentru prioritati din politici, cheltuirea lor in mod eficient si responsabil si obtinerea rezultatelor scontate in urma acestor cheltuieli, cu pastrarea sustenabilitatii fiscal - bugetare in ansamblul sau.Din aceasta structura fac parte reprezentanti ai urmatoarelor ministere: Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene; Ministerul Mediului; Ministerul Economiei; Ministerul Sanatatii; Ministerul Transporturilor; Ministerul Apelor si Padurilor; Ministerul Muncii si Justitiei Sociale; Ministerul Educatiei Nationale si Secretariatul General al Guvernului.