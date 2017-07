 Bloomberg: Cresterea rapida a salariilor submineaza competitivitatea Romaniei

Romanii ar putea sa nu se bucure prea mult timp de cea mai rapida crestere a salariilor din Uniunea Europeana intrucat productivitatea nu tine pasul, iar consecinta va fi scaderea competitivitatii, relateaza Bloomberg, potrivit News.ro.





Este o veste poasta pentru inflatie si cresterea economica, considera Lucian Croitoru, consilier pentru politica monetara a guvernatorului Bancii Nationale a Romaniei (BNR) Mugur Isarescu.





"Este o iluzie sa crezi ca poti sa iti fortezi iesirea din categoria tarilor cu forta de munca ieftina. Competitivitatea economica a tarii este erodata", a spus Croitoru.





Guvernul Romaniei a fost criticat pentru ca s-a concentrat in mod exagerat pe masuri economice pe termen scurt. In timp ce cresterea economica a depasit 5% datorita majorarilor de salarii si mai multor serii de reduceri fiscale, BNR si analistii reclama ca aceste masuri au fost luate in detrimentul cheltuielilor pentru investitii, afectand dezvoltarea viitoare.





Salariile mici au contribuit in trecut la atragerea unor companii precum Renault si Ford Motor.





Angajatii din sectorul public formeaza o treime din forta de munca a Romaniei, tara cu 19 milioane de locuitori, si formeaza baza alegatorilor social-democratilor aflati la guvernare. Pentru a atrage muncitorii saraci, PSD a dublat salariul minim, noteaza Bloomberg.





Efectele negative devin evidente.





Consilul pentru IMM-uri sustine ca circa o treime dintre firmele pe care le reprezinta si-au redus sau si-au incetat activitatea din octombrie 2015, dupa ce noile masuri salariale si-au produs efectele. Consiliul s-a referit la cresterea costurilor cu forta de munca, intre cele mai mari probleme, alaturi de deficitul de forta de munca, birocratie, nivelul ridicat al taxelor si coruptie.





Un exemplu este producatorul britanic de imbracaminte Alison Hayes, care a inchis o fabrica din Romania in luna martie motivand, printre altele, cu costul ridicat al fortei de munca.





Romania a incheiat in 2016 patru ani de crestere a competitivitatii, coborand 9 pozitii, pe locul 62, intr-un top mondial de 138 de tari realizat de World Economic Forum.