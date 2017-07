Luni a aparut OpANAF privind aprobarea formatului deciziei de impunere pentru contributia la pensii si sanatate

In Monitorul Oficial nr. 564 de luni s-a publicat OpANAF nr. 1964/2017 privind aprobarea formatului deciziei de impunere - Formular 630 pentru contributia la pensii si sanatate. Tinand cont ca nu au fost trimise cam de mult astfel de decizii (de mai bine de 5 ani) ar trebui sa ne pregatim pentru primirea unui astfel de formular. Documentul adopta decizia de impunere anuala pentru plata contributiei de asigurari de sanatate si contributie la pensii pentru acele persoane la care calculul este facut de autoritatea fiscalaIn esenta, principalele categorii de persoane aflate in sfera utilizarii formularului sunt persoanele fizice ce efectueaza activitati independente si profesii libere, persoanele ce realizeaza venituri din activitati agricole, persoanele fizice ce realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, respectiv persoanele fizice ce realizeaza venituri din investitii sau din alte surse cand aceste venituri sunt singurele obtinute de contribuabil.In principiu, in functie de situatia fiecarei persoane, platile la contributia la sanatate si mai recent platile la contributia la pensie, pentru persoanele ce desfasoara activitati independente s-au realizat prin platile trimestriale anticipate.Formularul 630 se utilizeaza pentru regularizarea diferentelor de plata potrivit art. 152 alin. (6) din Codul fiscal coroborat cu art. 175 alin. (4) din Codul fiscal, plata contributiei la pensie si a contributiei la sanatate de catre persoanele aflate in sfera Formularului 630 se efectueaza in termen de cel mult 60 zile de la data comunicarii deciziei de impunere.