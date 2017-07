Antifrauda a controlat week-endul trecut 142 de firme care administreaza piscine sau stranduri, aplicand sanctiuni de peste 750.000 de lei si suspendand activitatea a doua firme

s-au aplicat 180 sanctiuni contraventionale principale (122 amenzi si 58 avertismente), valoarea totala a amenzilor fiind de 713.627 lei;

s-au confiscat sume (numerar), venituri ilicite si bunuri in valoare totala de 44.356 lei, din care sume (numerar) in valoare de 13.738 lei; venituri ilicite in valoare de 1.007 lei si bunuri in valoare de 29.611 lei (reprezentand in pondere semnificativa imbracaminte).

La sfarsitul saptamanii trecute ANAF, prin DGAF, a desfasurat actiuni de control firme care au in proprietate, administrare sau gestiune bazine de inot, piscine, stranduri sau spatii similare destinate activitatilor de divertisment, petrecere a timpului liber, agrement etc., cu precadere a celor care inregistreaza o intensificare a activitatii in sezonul estival (in aer liber), au transmis reprezentantii Fiscului intr-un comunicat. In urma actiunilor de control desfasurate au fost verificati 142 contribuabili, fiind aplicate sanctiuni contraventionale in valoare totala de 757.983 lei (amenzi si confiscari).Mai exact:

De asemenea, s-a dispus suspendarea activitatii a 2 contribuabili (dintre care 1 pentru nerespectarea prevederilor OUG nr.28/1999 privind dotarea cu AMEF; 1 pentru nerespectarea prevederilor Legii nr.227/2015).