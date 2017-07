Premierul Tudose l-a demis din fruntea Fiscului pe Bogdan Stan, protejatul lui Liviu Dragnea. Noua sefa a ANAF e Mirela Calugareanu, fara legaturi cu PSD

​Articol actualizat

Mirela Calugareanu e considerata de cunoscatorii ANAF drept un "profesionist echilibrat". Ea nu are legaturi de partid.Tudose a vrut sa-l demita pe Stan inca din primele zile ale mandatului de premier, dar s-a lovit de insistenta lui Liviu Dragnea de a-l mentine in functie pe Bogdan Stan, un apropiat al firmei Tel Drum. Tudose este nemultumit de scaderea incasarilor la buget, mai cu seama a veniturilor din TVA.Tudose a reusit sa-si impuna punctul de vedere in sedinta de ieri a coalitiei de guvernare, sedinta la finalul careia Dragnea a anuntat ca Tudose va face o analiza privitoare la activitatea lui Bogdan Stan.Sub conducerea lui Bogdan Stan, ANAF a incasat sume mai mici din TVA fata de programul asumat, in ciuda unei cresteri semnificative a consumului. Majoritatea expertilor fiscali pun scaderea incasarilor pe seama cresterii evaziunii fiscale.