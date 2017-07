​Circa 40 de tineri romani reprezinta din 2012 Romania la cele mai prestigioase concursuri internationale privind locuintele inteligente/ Ce trebue sa stim cand ne ridicam o casa/Decalogul imbunatatirii confortului locativ

Ce trebuie sa stim atunci cand ne ridicam o casa:

Circa 40 de tineri romani reprezinta din 2012 Romania la cele mai prestigioase concursuri internationale privind locuintele inteligente, anul viitor urmand sa construiasca o asemenea locinta in Dubai, iar in 2019, incercand sa organizeze in Romania o astfel de intrecere. "Daca vom reusi sa facem rost de bani. Peste tot pe unde am fost, finantarile erau foarte limitate. Noi mergeam practic din banii nostri. Alte tari aveau bugete de milioane de euro, de pilda Spania", a spus pentru Hornews unul din membrii organizatiei. Reuniti intr-o asociatie- EFdeN 4C- tinerii au lansat marti Ghidul Conditiilor de Confort, cu sprijinul BCR Banca Pentru Locuinte (BCR BpL) document ce are ca unic scop imbunatatirea calitatii locuirii in Romania, pornind de la cateva constatari primare: oamenii petrec 85% din timpl lor in interiorul unor cladiri (locuinte sau birouri). Accesul catre ferestre cu vedere in exterior imbunatateste memoria oamenilor cu 10 - 25%, iar ventilarea adecvata a unei incaperi creste productivitatea cu 5 - 14%."Trebuie sa constientizam ca Romania are cel mai vechi stoc de locuinte din UE, conform datelor Eurostat. Avem blocuri de locuinte unde nu s-a efectuat nici un fel de lucrare de reparatii in ultimii 20-30 de ani. Majoritatea acestor blocuri au nevoie urgenta de reparatii. Tocmai de aceea am decis sa ne implicam in sustinerea acestui Ghid pe care il consideram extrem de util", a spus marti Lucian Anghel, presedintele BCR Banca pentru Locuinte.Ghidul conditiilor de confort are rolul de a aduce la cunostinta publicului importanta confortului interior, care sunt factorii care il determina, cum poate acesta sa influenteze productivitatea si sanatatea locuitorilor si care sunt parametrii de luat in considerare in interiorul locuintei. Studiul de caz, realizat pe prototipul EFdeN, vine in exemplificarea acestor parametrii si demonstratia aplicarii lor cu un consum redus de energie prin solutii inovative precum materialele cu schimbare de faza, fatada ventilata, masivitatea termica, dar si echipamentele de instalatii performante. Eficienta solutiilor structurale si arhitecturale si interactiunea lor cu sistemele active contribuie la atingerea confortului ocupantilor cladirii."Asigurarea unui confort interior adecvat este foarte importanta deoarece oamenii petrec circa 85% din timp in interiorul cladirilor. Fie ca vorbim de munca, somn, cumparaturi, sala de fitness sau alte activitati casnice, cladirile au o influenta critica asupra sigurantei, sanatatii si productivitatii noastre", a explicat si Ana-Maria Ghita, Manager General FFdeN.EFdeN 4C - Centrul de Cercetare al Conditiilor de Confort, a luat nastere in 2015, odata cu finalizarea reconstructiei prototipului de casa solara proiectata si construita de catre echipa EFdeN. Peste 400 de studenti au lucrat multidisciplinar, cu sprijinul profesorilor de la Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti si Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu", pentru a construi o casa solara, 100% electrica, sigura si confortabila, cu o amprenta de CO2 scazuta, o casa care produce mai multa energie decat consuma si foloseste cele mai ecologice materiale. In prezent, aceasta este obiectul programelor de monitorizare si cercetare aplicate si o platforma pentru tineri studenti, masteranzi sau doctoranzi care sa isi puna in aplicare ideile de cercetare. Rezultatele acestora vor fi puse la dispozitia publicului pentru a fi folosite la imbunatatirea parametrilor de confort interior in locuintele din Romania.: Imbunatateste functiile cognitive si memoria cu 10-25%. In spitale, reduce timpul de spitalizare cu 8,5%La locul de munca, creste productivitatea lucratorilor cu 18%. La scoala, imbunatateste performantele elevilor cu 5-14%. In magazine, cresc vanzarile cu 15-40%- creste productivitatea cu 23%- creste productivitatea cu 5-14%- creste productivitatea cu 3%"Cu toate ca exista anumite valori pentru parametrii de confort considerati general acceptati, Confortul termic, Calitatea aerului, Confortul acustic si Confortul vizual, parametrii ce se regasesc in normativele de proiectare a cladirilor, de multe ori acesti parametri ce determina confortul ocupantilor cladirilor nu sunt luati in calcul", a declarat Mihai Baiceanu, Coordonator Programe Cercetare EFdeN 4C.Confortul se defineste ca starea de buna dispozitie fizica si mentala, datorata factorilor externi, care pot fi de multiple naturi, insa satisfactia in legatura cu mediul interior este o notiune subiectiva, ce depinde de fiziologia fiecarei persoane. Se intalnesc frecvent cladiri deficitare din punct de vedere al unuia sau mai multor categorii de confort: confortul termic, calitatea aerului, confortul acustic, confortul vizual, in multe cazuri fiind vorba chiar deConform unui studiu realizat recent de IRSOP pentru Asociatia Bancilor pentru Domeniul Locativ din Romania, 84% dintre cei care au raspuns sondajului au mentionat cel putin o problema cu locuinta, iar 91% au cumparat cel putin un produs necesar pentru reparatii: vopsea, silicon, obiecte sanitare, gresie, faianta, ciment etc. Cele mai mari probleme cu locuinta apar in gospodariile sarace, cu venituri sub 3000 de lei pe gospodarie.Cu toate ca pretul materialelor de constructie folosite la renovarea caselor este similar cu cel din tarile din regiune, salariul brut mediu lunar in tara noastra este de peste sase ori mai mic decat in Austria si de aproape doua ori mai mic decat in Slovacia sau Cehia, a precizat Lucian Anghel.BCR Banca pentru Locuinte (BCR BpL) a decis sa sprijine, inca de la sfarsitul anului trecut, activitatea EFdeN 4C - Centru de Cercetare a Conditiilor de Confort din Romania, deoarece, conform INS, 34% dintre gospodariile din mediul rural nu au grup sanitar, iar in cazul locuintelor din mediul urban procentul este de 8,5%, in timp ce 32% nu au baie/dus in interior. Totodata, la nivelul intregii tari circa 16% dintre gospodarii se confrunta cu probleme locative grave, cum ar fi deteriorari, igrasie, scurgeri ale retelelor de apa si canalizare, lumina insuficienta.1. Umbrirea suprafetelor vitrate - Ferestrele sunt locurile prin care intra/iese cea mai multa caldura in mod nedorit. Umbrirea lor pe timp de vara reduce semnificativ aporturile de caldura. In acest sens, umbririle exterioare, fie ca vorbim de copertine, storuri sau obloane, spre exemplu, sunt mult mai eficiente decat umbririle interioare, precum perdelele sau jaluzelele.2. Izolarea termica corespunzatoare ¬ Calculata dupa o analiza tehnico-economica, izolatia termica nu numai ca reduce consumurile energetice pentru incalzire si racire, dar asigura si o temperatura a suprafetelor interioare ale peretilor apropiata de temperatura interioara, ceea ce confera confort termic ocupantilor.3. Echipamentele termice eficiente ¬ Echipamentele moderne, care functioneaza cu energie elctrica, cum sunt pompele de caldura pot furniza agent termic corespunzator atingerii confortului termic si sunt prietenoase cu mediul, in special daca energia electrica folosita este produsa local, din surse regenerabile. Insa, chiar si pentru echipamentele termice conventionale, precum microcentralele cu gaz sau cazanele cu lemne exista alternative eficiente ¬microcentrala cu condensatie si cazanul cu lemne cu gazeificare.4. Ventilarea - Fie ca se face pe cale naturala, prin deschiderea geamurilor, fie ca se face mecanic, prin intermediul unei instalatii de ventilare, reimprospatarea aerului din cladiri este necesara mentinerii unei calitati adecvate a aerului. Ventilarea mecanica, fata de cea naturala, are avantajul de a fi controlabila, ceea ce contribuie la eficienta energetica.5. Evacuarea umiditatii - Camerele in care apar degajari mari de umiditate, respectiv bucatariile si baile, este necesara amplasarea de mijloace de ventilare - geamuri sau vantilatoare, respectiv hota pentru bucatarie. In caz contrar, pe langa disconfortul termic, umiditatea contribuie in timp la dezvoltarea igrasiei si a mucegaiurilor. De aceea, umiditatea trebuie evacuata inainte sa condenseze pe suprafetele solide.6. Mentenanta instalatiilor de ventilare - In cazul cladirilor dotate cu astfel de instalatii, instructiunile de curatare, igienizare si schimbare a filtrelor si consumabilelor trebuie respectate pentru a se garanta calitatea aerului introdus in cladire prin instalatie.7. Izolarea fonica a spatiilor tehnice - Pentru camerele tehnice in care exista echipamente producatoare de zgomot, este necesara izolarea fonica si, dupa caz, instalarea de solutii de fixare anti-vibratii. O buna izolatie fonica este vata minerala, care are si rol de izolatie termica.8. Nuantele deschise in amenajarea de interior La nivel psihologic, creeaza confort prin accentuarea ideii de spatiu si reflecta lumina, contribuind la sporirea confortului vizual.9. Favorizarea luminii naturale - Pentru rolul ei in functionarea normala a ciclurilor organismului, lumina naturala, in detrimentul celei artificiale, trebuie favorizata.10. Iluminatul artificial corespunzator din punct de vedere calitativ - Pe langa aspectul cantitativ, de a avea o intensitate potrivita a luminii, trebuiesc urmarite si aspectele calitative - evitarea alternantelor lumina/intuneric, evitarea orbirii prin iluminarea directa, folosirea iluminatului indirect si a aparatelor de iluminat care furnizeaza lumina difuza.Vezi in dreapta Ghidul lansat martisau alaturat, prezentarea de marti a BCR BpL