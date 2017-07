Mitroi, PwC: Niciun stat membru al Uniunii Europene nu aplica un sistem in care plata contributiilor sociale este lasata exclusiv in sarcina angajatului/Impactul asupra salariilor nete va fi mai degraba negativ

"Niciun stat membru al Uniunii Europene nu aplica un sistem in care plata contributiilor sociale este lasata exclusiv in sarcina angajatului, ba chiar, exista tari precum Estonia, unde angajatul contribuie cu doar 1,6%, pe cand angajatorii contribuie cu 33,8%. Media contributiilor suportate de angajat este de 13,35% la nivel european, pe cand media contributiilor angajatorilor este de 23,57%. In prezent, Romania este destul de aproape de media europeana, avand contributii de 22,75% suportate de angajatori si de 16,5% suportate de angajati", se arata in raspunsurile transmise marti de Mihaela Mitroi, sefa Departamentului de Consultanta Fiscala si Juridica, PwC Romania. Potrivit simularilor efectuate de PwC, impactul asupra salariilor nete va fi mai degraba negativ, mai spune Mitroi."In situatia in care angajatorul nu decide majorarea salariului brut pentru a compensa angajatul pentru majorarea cotei sale de contributii, salariul net se va reduce cu circa 22%. Daca insa angajatorul va decide majorarea salariului brut cu echivalentul a 22,75%, care reprezinta in prezent cota sa de contributie, atunci impactul ar fi mai mic, dar tot negativ.Voi analiza 2 exemple in acest sens : In cazul unui salariu brut de 4000 de lei, in care in prezent suma neta incasata de angajat este de 2806, in situatia in care angajatorul ar decide majorarea cu 22,75% a salariului brut, s-ar ajunge la un salariu brut de 4910, din care ar fi suportate contributii sociale de 1719 lei, rezultand o baza impozabila de 3191 lei.Aplicand cota de 16% la acest venit, rezulta un impozit de 511 lei, deci un salariu net de 2680 de lei, deci mai mic cu 126 de lei decat in situatia actuala", explica Mihaela Mitroi.Daca insa analizam un salariu brut de 10.000 de lei, echivalent al unui salariu net actual de 7014 lei, in situatia majorarii salariului brut de catre angajator si a aplicarii noii cote de contributii, precum si impozitului de 16%, atunci salariul net s-ar diminua la 6702 lei, rezultand o pierdere neta pentru angajat de 312 lei.In privinta vulnerabilitatilor acestui sistem, Mitroi explica foarte clar: "Introducerea unui astfel de sistem ar putea duce in unele situatii la diminuarea salariilor, cu impact negativ asupra puterii de cumparare a romanilor si implicit asupra cresterii economice. De asemenea, avand in vedere diminuarea per total a cotelor de contributii, de la 39,25% la 35%, e posibil ca pe termen scurt sa existe o scadere a incasarilor bugetare din aceste surse, pana cand s-ar resimti efectul pozitiv al reducerii cotelor la nivel macroeconomic, ceea ce ar duce la crearea de noi locuri de munca si la crestere economica. Prin urmare, intentia autoritatilor de diminuare a cotelor contributiilor sociale este de apreciat, insa suntem de parere ca nu ar trebui sa se modifice modul de repartizare a acestora intre contributiile suportate de angajator si cele suportate de angajat.", spune unul dintre cei mai titrati consultanti fiscali romani.