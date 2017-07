Mugur Isarescu a fost platit cu peste un milion de lei pentru functia de guvernator al BNR

Din declaratia de avere depusa in 2016 pentru anul fiscal anterior, reiese ca Mugur Isarescu a realizat in 2015 venituri in calitate de guvernator in cuantum de 1.144.069 de lei, mai mari cu 12%.Anul trecut, Mugur Isarescu a mai obtinut venituri in calitate de membru titular al Academiei Romane - 34.428 de lei si din activitatea didactica de la Academia de Studii Economice - 1.207 lei.Guvernatorul BNR are o casa de locuit in comuna Gruiu, o casa de vacanta la Dragasani si un apartament in Bucuresti. In plus, detine un teren intravilan si unul agricol in comuna Gruiu, precum si terenuri aferente casei de vacanta de la Dragasani si apartamentului din Bucuresti.Isarescu are bijuterii in valoare de 72.000 de euro, o colectie numismatica de 42.000 de euro, tablouri si icoane de 15.500 de euro, vesela din argint in valoare de 4.400 de euro.Guvernatorul are sase conturi curente si sase depozite, din care trei constituite in 2016 si unul in 2017. Depozitele constituite in 2016 sunt in euro si au o valoare cumulata de 15.484 euro, iar cel din 2017 este in dolari si are o valoare de 5.541,57 dolari.Isarescu are actiuni la CRH Ciment SA si la Mar SRL, precum si un imprumut acordat in nume personal societatii Mar SRL in valoare de 474.882 de lei.