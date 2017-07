Intarirea yenului, aurului si a obligatiunilor americane indica faptul ca investitorii au preferat activele de refugiu in locul actiunilor, considerate mai riscante, transmite Reuters. De mentionat si ca preturile petrolului au scazut cu peste doua procente.Moneda euro a mai adaugat la avansul abruptde joi, urcand pana aproape de maximul ultimilor doi ani fata de dolar si subminand astfel actiunile europene, unde indicele german DAX a cazut cu 1,7%.Presedintele BCE, Mario Draghi, a spus joi ca, in ce priveste conditiile de finantare, acestea raman bune, si ca aprecierea euro “a primit ceva atentie”.Totusi, el nu a spus ca acest lucru ar fi o problema si nici nu a incercat in mod direct sa influenteze o depreciere a monedei europene.“Faptul ca Draghi nu a pledat prea mult impotriva intaririi euro (…) a dat cu siguranta unda verde celor care vor sa detina aceasta valuta din nou sau sa si-o adauge in portofoliu”, spune Dean Popplewell, strateg sef pentru valute Oanda din Toronto.Indicele MSCI, ce masoara evolutia actiunilor de pe tot globul a suferit o corectie de 0,19 procente, incheind o serie de zece zile de cresteri.Indicii bursieri de pe pietele din Statele Unite au scazut foarte usor, retragandu-se dupa nivelurile record atinse anterior in aceasta saptamana Dow Jones Industrial Average a pierdut 31,71 de puncte, 0.15 procente, pana la 21.580,07, S&P 500 a scazut cu doar 0,91 puncte, adica 0.04%, pana la 2.472,54, iar Nasdaq Composite s-a corectat cu 2,25 puncte, minus 0.04%, pana la 6.387,75 puncte.Actiunile General Electric au cazut cu 2,9 procente dupa ce conglomeratul industrial si-a prezentat datele privind profitul. Titlurile Visa au castigat 1,5 procente dupa rezultatele retelei operatorului de plati, in conditiile in care o saptamana importanta pentru rezultatele financiare ale marilor companii a ajuns la final.“Piata ia o pauza dupa inca o cursa extraordinara catre niveluri record, in conditiile in care investitorii marcheza micile profituri obtinute si isi reduc putin riscurile inainte sa intre in weekend”, explica Randy Frederick, vicepresedinte pentru tranzactionare si produse derivate la Charles Schwab din Austin, Texas.Saptamana viitoare, investitorii se vor concentra pe intalnirea decidentilor politicii monetare a Rezervei Federale, pe publicarea datelor privind cresterea economica din al doilea trimestru si pe o a doua serie importanta de rezultate financiare ale companiilor listate.Pe Batranul Continent, indicele pan-european FTSEurofirst 300 a pierdut 1,10%.Indicele dolarului, care masoara evolutia monedei americane fata de sase valute majore a scazut cu 0,38 procente, pana la cel mai scazut nivel din iunie 2016 si pana acum. Indicele dolarului a pierdut 8,1 procente anul acesta.Euro s-a apreciat fata de moneda americana pana la 1,1664 dolari, iar yenul japonez s-a intarit pana la 111,14 yeni pentru un dolar.In afara de semnalele Bancii Centrale Europene, investitorii analizeaza si daca esecurile legislative ale lui Donald Trump si problemele sale din scandalul legaturilor cu Rusia ameninta planurile sale de reducere a taxelor si de majorare a cheltuielilor publice.Factorul deprecierii dolarului este ultima stire de pe frontul politic din SUA in privinta extinderii investigatiei privind Rusia si in privinta afacerilor lui Trump, afirma Alvise Marino, strateg Forex pentru Credit Suisse in New York. “Asta se adauga faptului ca Senatul nu a fost capabil sa voteze nimic semnificativ in domeniul sanatatii”, a spus Marino.Randamentele obligatiunilor Trezoreriei SUA au atins minimele ultimelor trei saptamani, in contextul dubiilor privind reducerea de catre BCE a achizitiilor de bonduri.Cotatiile petrolului au scazut dupa ce o firma de consultatnta a prognozat o crestere a productiei OPEC in iulie - in ciuda angajamentelor cartelului de reducere a furnizarilor – ceea ce inseamna ca piata mondiala ramane inundata cu titei.Sortimentul US Crude a pierdut 2,66 procente, pana la 45,67 dolari pentru un baril, iar Brent a coborat vineri cu 2,68 procente pana la 47,98 dolari/baril.Cotatia spot a aurului a castigat 0,8%, pana la 1.254,30 dolari pentru o uncie, in conditiile in care dolarul mai slab a facut metalul pretios mai ieftin pentru detinatorii de alte valute.