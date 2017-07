[P] Programul de granturi „Raiffeisen Comunitati” se apropie de incheierea perioadei de inscriere a propunerilor de proiect, data limita fiind luni, 31 iulie 2017.

Raiffeisen Bank cauta proiecte de impact din domeniul educatiei financiare, antreprenoriale, civice sau profesionale. Prin acest demers, Raiffeisen Bank doreste sa sustina dezvoltarea unei culturi educationale de calitate, dar si cresterea competentelor profesionale si a gradului de educatie financiara a populatiei. Conform unei statistici realizate la nivel mondial în 2015, Romania se situeaza in ultima parte a clasamentului tarilor educate financiar (doar 21% dintre romani spun ca au astfel de educatie).Organizatiile neguvernamentale si institutiile de invatamant, cu minimum doi ani de experienta, sunt eligibile sa inscrie proiecte de educatie non-formala in program. Proiectele inscrise trebuie sa se desfasoare pe o perioada de minimum patru luni si sa fie implementate in comunitatile in care Raiffeisen Bank isi desfasoara activitatea. De asemenea, suma solicitata pentru proiectul inscris trebuie sa fie de 45.000 lei, insotita de o contributie proprie de minimum 20% din valoarea intregului proiect.„Gestionarea, cu discernament, a finantelor personale, cunoasterea drepturilor si obligatiilor civice, dar si pregatirea pentru o meserie care sa asigure independenta financiara si sa creasca increderea in fortele proprii ale oamenilor din comunitatile in care Raiffeisen Bank isi desfasoara activtatea sunt aspecte importante pe care banca si-a propus sa le sustina”, a declarat Corina Vasile, Director Comunicare si Relatii Publice, Raiffeisen Bank.Inscrierile in Programul de granturi „Raiffeisen Comunitati” se pot face pana la 31 iulie, inclusiv, prin completarea unui formular standard care poate fi accesat la https://raiffeisencomunitati.ro/grantwizard/granturi. Cele 10 proiecte castigatoare vor fi anuntate la 15 septembrie 2017, in urma deciziei unei comisii de evaluare formate din specialisti in domeniul educatiei.