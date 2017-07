OTP anunta ca a semnat un acord pentru a cumpara Banca Romaneasca de la National Bank of Greece

"Reprezentantii National Bank of Greece si ai OTP Bank Romania au semnat acordul privind achizitionarea Bancii Romanesti. Partile nu doresc sa dezvaluie detaliile financiare ale tranzactiei", se arata in comunicatul publicat joi.Tranzactia trebuie sa obtina aprobarea Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru a putea fi finalizata.In urma finalizarii achizitiei, cota de piata a OTP Bank Romania (OBR) va creste la aproape 4%, fata de 2,09% cat este in prezent, urcand astfel pe locul 8 in topul bancilor din Romania.Banca Romaneasca este a 14-a cea mai mare banca din Romania, cu o cota de piata de 1,62%."Lucram impreuna ca sa ne asiguram ca fuziunea are un impact pozitiv asupra clientilor ambelor banci. Acest lucru nu implica doar un acces mai facil la sucursalele bancii, dar si imbunatatirea calitatii serviciilor. Ne asteptam ca finalizarea tranzactiei financiare sa aiba loc la inceputul anului 2018, dupa validarea acesteia de catre autoritatile competente", a declarat director general adjunct al diviziei comerciale a OTP Bank, Laszlo Wolf, in cadrul comunicatului.Wolf a declarat, in luna martie a acestui an, ca in Romania exista cel putin trei banci semnificative scoase la vanzare, iar OTP are suficienti bani s-o cumpere pe oricare, in contextul in care lichiditatile la nivel de grup sunt de 8 miliarde euro, iar pentru piata din Romania ar fi suficiente in prezent 10-15 banci mari.In luna februarie a acestui an, directorul general al OTP Bank Romania, Laszlo Diosi, a declarat, pentru News.ro, ca este probabila achizitia, de catre grupul bancar ungar, a unei banci cu o cota de piata in Romania de cel putin 1% in acest an, dar nu la orice pret, in conditiile in care obiectivul bancii, de a atinge o cota de piata de 5% in trei ani, este aproape imposibil de atins doar pe cale organica.