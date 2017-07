​Modificari la calculul contributiilor sociale - de la 1 august 2017. Ce se schimba, cui NU i se aplica noile prevederi plus un exempu de calcul

realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii în baza a 2 sau mai multe contracte de muncă, iar baza lunară de calcul cumulata aferenta acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară;

sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;

au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă in sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limita de varsta care beneficiază de pensii de serviciu in baza unor legi speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limita de varsta din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul din sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;

sunt persoane cu dizabilități cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi.

Exemplu:

In Monitorul oficial nr 598 din 25 iulie 2017 a fost publicata OG 4/2017 pentru modificarea si completarea Codului fiscal, care intra in vigoare la 1 august 2017. Astfel, incepand cu veniturile salariale aferente lunii august 2017, pentru salariatii al caror venit lunar este sub nivelul salariului minim pe țară (1.450 lei), contributia la asigurarile sociale (CAS 15,8%) si contributia la asigurarile sociale de sanatate (CASS 5,2%) suportate de angajator se calculeaza la nivelul salariului minim brut pe tara corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună, în care contractul a fost activ. Aceste prevederipe perioada în care salariații se află în anumite situatii, pe care le vom enumera in continuare.de mai jos, procedura de aplicare urmeaza sa fie aprobata in perioada urmatoare prin Ordin al ministrului finantelor publice.Contributiile sociale si impozitul suportate de acesta se vor calcula, ca si pana acum, in functie de venitul brut realizat, chiar daca acesta este mai mic decat nivelul salariului minim brut pe tara. S-au adus modificari doar in cazul contributiilor sociale suportate de angajator.Entitatea ALFA are un salariat cu norma de 4 ore/zi care are un venit brut lunar de 800 lei. Pana la 31 iulie 2017, contributiile sociale ale angajatorului se calculau in functie de acest venit realizat:- CAS = 800 lei x 15,8% = 126 lei;- CASS = 800 lei x 5,2% = 42 lei;- Contributie somaj = 800 lei x 0,5% = 4 lei;- Contributie concedii = 800 lei x 0,85% = 7 lei;- Contributie fond garantare creante = 800 lei x 0,25% = 2 lei;- Contributie fond accidente (CAEN 6920) = 800 lei x 0,15% = 1 leu.Total contributii societate = 182 leiIncepand cu veniturile aferente lunii august 2017, contributiile suportate de angajator se vor calcula astfel:- CAS = 1.450 lei x 15,8% = 229 lei;- CASS = 1.450 lei x 5,2% = 75 lei;- Contributie somaj = 800 lei x 0,5% = 4 lei;- Contributie concedii = 800 lei x 0,85% = 7 lei;- Contributie fond garantare creante = 800 lei x 0,25% = 2 lei;- Contributie fond accidente (CAEN 6920) = 800 lei x 0,15% = 1 leu.Total contributii societate = 318 leiAstfel, societatea va suporta contributii sociale mai mari cu 136 lei (75%).Daca angajatul respectiv mai are un contract de munca la alt angajator, iar venitul brut prevazut in contract este de cel putin 650 lei (astfel incat cumulat cu celalalt contract de munca sa rezulte 1.450 lei, nivelul salariului minim brut pe tara), atunci societatea va calcula contributiile sociale suportate de ea la fel ca si pana la 31 iulie 2017.Ramane de vazut in perioada urmatoare care va fi exact procedura de urmat si daca angajatul va da o declaratie pe propria raspundere in acest sens sau se vor solicita diverse documente justificative.In Proiectul ordonantei se preciza ca vor fi exceptati de la aplicarea acestor prevederi angajatii care au mai multe contracte de munca, dintre care unul trebuia sa fie cu normă întreagă. Insa, in varianta publicata in MOf, a fost eliminata aceasta prevedere.Astfel, daca un angajat are la o societate un contract de 4 ore cu venitul brut de 750 lei, iar la alta societate un contract de 4 ore cu venit brut 1.000 lei, contributiile sociale se vor calcula de catre ambii angajatori ca si pana la 31 iulie 2017, respectiv la venitul brut realizat si nu in functie de salariul minim brut pe tara, deoarece veniturile cumulate (1.750 lei) depasesc nivelul salariului minim brut pe tara (1.450 lei).