Premierul Mihai Tudose a dat asigurari ca nu va introduce taxarea pe cifra de afaceri, nici taxa de solidaritate, iar CAS si CASS vor fi platite in continuare de catre angajator

Premierul Mihai Tudose a avut joi o prima discutie cu reprezentanti ai sindicatelor si ai patronatelor pe teme de interes major pentru partenerii de dialog social, in formatul reuniunii Consiliului National Tripartit pentru Dialog Social, desfasurat la Palatul Victoria. Cu aceasta ocazie Mihai Tudose a dat din nou asigurari ca Guvernul nu va introduce taxarea pe cifra de afaceri, nici taxa de solidaritate, iar contributiile la pensii (CAS) si sanatate (CASS) vor fi platite in continuare de catre angajator, se arata intr-un comunicat al Guvernului."Niciuna dintre modificarile fiscale pe care le avem in vedere nu are ca scop sa puna presiune pe mediul de afaceri. Schimbarile facute saptamana trecuta cu privire la plata contributiilor sociale pentru contractele part-time au scopul sa protejeze aceste categorii de salariati, asigurandu-le dreptul la pensie si la servicii medicale in sistemul public", a spus Tudose.Principalele subiecte ale dezbaterii, organizata la propunerea Ministerului Consultarii Publice si Dialogului Social, au vizat aplicabilitatea Legii salarizarii personalului platit din fonduri publice si reforma in administratie, Legea pensiilor, legislatia in domeniul fiscal, legile Justitiei, imbunatatirea absorbtiei fondurilor europene si imbunatatirea mecanismului de consultare cu toate partile implicate."Guvernul este deschis pentru o consultare constanta si de substanta pe toate aceste subiecte, pentru ca, la final, sa ajungem la solutiile cele mai bune", a declarat seful Executivului.Formula asupra careia s-a convenit la discutiile de astazi de la Palatul Victoria a fost ca dezbaterile pe temele mari de interes sa aiba loc bilunar, in cadrul unor grupuri de lucru gestionate de Ministrul Gabriel Petrea, Ministerul Consultarii Publice si Dialogului Social si care sa implice ministerele cu atributii specifice si partenerii sociali interesati. Consiliul National Tripartit pentru Dialog Social se va reuni la interval de 2 luni.De asemenea, legat de aplicarea noilor reglementari in domeniul salarizarii sectorului bugetar, la nivelul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale functioneaza deja un grup de lucru care ofera zilnic informatiile solicitate de partenerii interesati, pentru o aplicare corecta si coerenta a legislatiei.