Guvernul amana cu inca cinci luni intrarea in vigoare a Legii privind insolventa persoanelor fizice

Guvernul justifica decizia prin faptul ca a luat in calcul complexitatea domeniului reglementat prin aceasta lege, precum si punctul de vedere al Consiliului Superior al Magistraturii in care semnaleaza faptul ca este nevoie de pregatirea riguroasa a capacitatii administrative a instantelor chemate sa aplice procedurile insolventei persoanelor fizice. De asemenea, in adresa CSM se mentioneaza si faptul ca legislatia recent adoptata privind darea in plata ofera solutii alternative pentru ipotezele in care dezechilibre contractuale au dus la pierderea utilitatii contractului pentru una din parti.Astfel, prelungirea termenului de aplicare a Legii privind procedura insolventei persoanelor fizice are scopul sa asigure timpul necesar pentru pregatirea personalului responsabil.La nivelul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor au fost elaborate mai multe documente necesare pentru pregatirea punerii in aplicare a legii, respectiv: criterii pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor si ale familiilor lor; criterii generale pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil; formular de cerere pentru deschiderea procedurii de insolventa; procedura de lucru pentru Comisiile de insolventa.Pentru Directia Insolventa din ANPC sunt prevazute un numar de 270 posturi contractuale. Pentru anul 2017 au fost bugetate 68 de posturi care au fost scoase la concurs si sunt in procedura de ocupare, urmand ca in anul 2018 sa fie bugetate celelalte 202 posturi.De asemenea, in iunie 2017, Guvernul a aprobat Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice, prin care sunt stabilite modalitatea de desfasurare a sedintelor de conciliere, modul de comunicare cu debitorul si creditorii, tipurile de onorarii pentru administratorul procedurii si lichidator, precum si cuantumul minim si maxim al acestor onorarii.