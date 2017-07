Guvernul a schimbat componenta Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

Mandatul precedent detinut de Ion Gogoescu in calitate de reprezentant al Ministerului Finantelor Publice in cadrul Plenului a incetat in data de 3 iulieSchimbarile intervin ca urmare a intrarii in vigoare a noilor dispozitii legale care prevad inlocuirea reprezentantului in Plen al Asociatiei Romane a Bancilor cu un reprezentant din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara.Incepand cu data de 6 iulie, a incetat, prin efectul legii, mandatul de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor exercitat de Bogdan Mihai Martimof, reprezentant al Asociatiei Romane a Bancilor. Inlocuirea reprezentantului Asociatiei Romane a Bancilor cu un reprezentant din partea Autoritatii de Supraveghere Financiara este reglementata prin Legea nr. 125/2017 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, prin care a fost modificata si completata Legea nr. 656/2002.Conform dispozitiilor legale in vigoare, propunerile pentru numirea in functia de membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, reprezentant al unei autoritati competente, se fac de catre conducatorul autoritatii respective in termen de 30 de zile de la data vacantarii postului.