Una calda, unda rece in zona euro: Economia ia viteza, dar inflatia incetineste

Avansul din zona monedei unice a fost mai rapid decat palida expansiune economica din SUA si Marea Britanie in primul trimestru, iar ritmul nu a scazut nici in perioada aprilie-iunie.O crestere de 0,6% in trimestrul doi (asa cum se preconizeaza a se anunta), echivalenta cu un ritm anualizat de 2,4%, ar consemna al treilea trimestru consecutiv in care zona euro creste cu cel putin 0,5%, situatie care nu a mai fost consemnata din 2007-2008.“Economia globala a fost un jumbo jet care a mers cu un singur motor in ultimii cinci-sase ani - Statele Unite, dar acum se pare ca si zona euro contribuie si sunt semne incurajatoare si din Asia”, spune James Knightley, economist sef la ING.Statisticile publicate vineri arata ca a doua economie a Europei, Franta, a crescut cu 0,5% pentru al treilea trimestru consecutiv, iar PIB-ul Spaniei s-a intors la nivelul precriza cu o expansiune de 0,9 procente.“Exista impuls. Apare o largire a numarului de tari cu performante economice. Nu doar Germania duce totul inainte… PAre ca exista un impuls care se auto-sustine”, a declarat Knightley.