BRD incheie primul trimestru cu o retea in contractie cu 20 de agentii, cu 216 angajati in minus, dar cu profit net aproape dublu

Crestere substantiala a profitului net pe S1-2017, +96,8%, pana la 750 milioane RON, versus 381 milioane RON in S1-2016, sustinuta de venituri nete din dobanzi in crestere si costul riscului pozitiv



Venitul net bancar mai mare cu +2,1% excluzand elementele nerecurente (castigul din tranzactia VISA si castigul din instrumente disponibile pentru vanzare din 2016), -6,4% incluzand castigurile exceptionale inregistrate in S1-2016. Veniturile nete din dobanzi in crestere cu +5,5% in comparatie cu S1-2016, crestere datorata efectelor pozitive de volum



Indicatorul cost/venit nemodificat fata de aceeasi perioada a anului 2016, la 53,8%, excluzand elementele nerecurente (53,7% in S1-2016, ajustat)



Activitate comerciala dinamica: continuarea consolidarii bazei de clienti (+21 mii clienti persoane fizice activi), stoc mai mare de contracte pentru internet si mobile banking (+27% comparativ cu finalul S1-2016), nivel robust al creditelor nou acordate pentru gospodarii (+9,1% comparativ cu S1-2016) si creditare puternica pe segmentul companii mari (+5,4% comparativ cu finalul S1-2016)



Cost net al riscului pozitiv, determinat de recuperari din portofoliile non retail depreciate, recunoasterea despagubirilor din asigurari si castigul din vanzarea de portofolii neperformante



Confirmarea, pentru inca o data, a imbunatatirii calitatii activelor: rata creditelor neperformante si-a mentinut tendinta descendenta, in scadere cu 330 puncte de baza, la 8,5% la sfarsitul lunii iunie 2017 fata de 11,8% la sfarsitul lunii iunie 2016, ca urmare a operatiunilor de stergere si vanzarii de credite neperformante, rata de acoperire a creditelor neperformante a ramas cvasi stabila la 75,0% la sfarsitul lunii iunie 2017 fata de 74,7% la sfarsitul lunii iunie 2016



Despre legea darii in plata: am considerat initial ca fiind semnificativ nivelul de incertitudine al impactului

Cum vede BRD economia Romaniei: investitiile au avut o contributie negativa la performanta PIB

BRD a incheiat prima jumatate a acestui an cu 20 de agentii mai putin decat avea la finele anului trecut, dar si cu 216 angajati activi mai putin, arata datele financiare publicate marti pe Bursa. Angajatii activi sunt angajatii cu norma intreaga (excluzandu-i pe cei in concediu de maternitate si cei in concediu medical de lunga durata). Banca aproape ca si-a dublat pofitul in prima jumatate a acestui an, fata de perioada similara din 2016, realizand un beneficiu net de 750 milioane de lei dupa primele 6 luni. BRD si-a redus marginal expunerea pe administratia publica, educatie si sanatate, marind-o usor pe zona de utilitati si pe persoanele fizice. Potrivit propriilor calcule, cota de piata pe segmentul de credite acordate companiilor a scazut in primele 6 luni de la 9.7% (in decembrie 2016) la 9.5% in luna iunie. BRD a coborat pe locul al treilea in clasamentul bancilor romanesti, pozitia a doua fiind ocupata de BT, primul loc fiind adjudecat de BCR.BRD, se mai arata in raportul financiar, si-a mentinut evolutia comerciala solida in prima jumatate a anului 2017, cu numarul de clienti persoane fizice in crestere cu 21.000, in comparatie cu perioada similara a anului trecut. Gradul de echipare a clientilor (numar mediu de produse pe client activ) a crescut in continuare, de la 3,99 la sfarsitul lunii iunie 2016, la 4,13 la sfarsitul lunii iunie 2017, marcat de tendinta generala de crestere a gradului de digitalizare.Stocul de contracte internet si mobile banking a atins 1,25 milioane la sfarsitul lunii iunie 2017, +27,1% in comparatie cu iunie 2016. In special, interesul clientilor pentru aplicatia de mobile banking continua evolutia ascendenta, asa cum arata cresterea puternica a stocului abonamentelor MyBRD mobile (numar de contracte mai mare cu 59,2% fata de iunie 2016).Rata creditelor neperformante a coborat la 8,5% la sfarsitul lunii iunie 2017, fata de 11,8% la sfarsitul lunii iunie 2016.Legea nr. 77/2016 privind darea in plata a unor bunuri imobile in vederea stingerii obligatiilor asumate prin credite (in continuare “Legea”) a intrat in vigoare in data de 13 Mai 2016. Conform acesteia, consumatorul are dreptul de a i se stinge datoriile izvorate din contractele de credit, prin darea in plata a imobilului ipotecat in favoarea creditorului (i.e. Banca). Cad sub incidenta Legii creditele acordate consumatorilor garantate cu cel putin un imobil avand destinatie de locuinta, al caror cuantum, la momentul acordarii, nu depasea echivalentul in lei al 250.000 euro. Prevederile Legii nu se aplica creditelor acordate prin programul guvernamental "Prima casa".Banca a considerat initial ca fiind semnificativ nivelul de incertitudine al impactului Legii asupra pozitiei financiare si performantei sale, avand in vedere: (i) Perioada scurta de timp dintre intrarea in vigoare a Legii si sfarsitul perioadei de raportare; (ii) Factorii diversi care ar putea afecta comportamentul consumatorilor: situatia consumatorilor (cu/fara dificultati financiare) si capacitatea de a obtine refinantari, tipul garantiei (locuinta principala sau secundara, teren), raportul dintre imprumut si valoarea garantiei reale, situatia actuala a pietei imobiliare, evolutii viitoare asteptate ale pietei imobiliare etc.In Octombrie 2016, Curtea Constitutionala a emis decizia privind constitutionalitatea Legii, ale carei prevederi principale sunt urmatoarele: (i) criteriul devalorizarii bunului imobil nu poate fi invocat de sine statator ; (ii) numai principiile impreviziunii pot fi aplicabile (i.e. in scopul de a beneficia de aplicarea Legii), prin urmare, se restrange in mod semnificativ domeniul de aplicare a Legii pentru clientii care se confrunta cu dificultati de rambursare a creditelor contractate (resedinta principala).In ianuarie 2017 a fost publicata motivarea Curtii Constitutionale, care confirma, in esenta, decizia din octombrie 2016, introducand 3 noi elemente: (i) utilitatea sociala (adaptarea sau incetarea contractului de credit - adaptarea are loc atunci cand utilitatea sociala a contractului poate fi menţinuta, pe cand incetarea intervine atunci cand, in cazul intervenirii noilor condiţii, contractul isi pierde utilitatea sociala); (ii) buna credinta a clientilor care solicita aplicarea Legii; (iii) devalorizarea bunului imobil, ca element in analiza impreviziunii.Banca a analizat in mod corespunzator clientii pentru care au fost primite notificari, pentru acestia nivelul de provizionare calculandu-se in baza colateralelor aferente. Pentru restul de credite care ar putea fi afectate de prevederile Legii a fost calculat si inregistrat un provizion colectiv.PIB ramane pe o traiectorie de crestere puternica in trimestrul I 2017, crescand cu 5,6% (date ajustate sezonier) in comparatie cu trimestrul I 2016, datorita continuarii accelerarii consumului privat care a beneficiat de cresteri salariale (castigul salarial mediu nomial crescand cu 14% incepand cu ianuarie 2017) si o dinamica pozitiva a pietei muncii (la 5,4% la sfarsitul lunii mai 2017, rata somajului este aproape de minimul ultimilor 13 ani). In lumina reducerii cheltuielilor de capital bugetare si in absenta unor trageri intense a fondurile structurale ale UE, investitiile au avut o contributie negativa la performanta PIB (-0,2 puncte procentuale in trimestrul I 2017). Dupa contributia negativa de -0,8% la cresterea PIB in 2016 si de -0,1% in trimestrul I 2017, contributia exporturilor nete a fost revizuita in sus la a doua estimare a PIB pentru trimestrul I 2017, datorita cresterii exporturilor cu +10,9% ce a depasit cresterea importurilor (+10,6% an pe an). Rata anuala a inflatiei a intrat in teritoriu pozitiv incepand cu 2017, atingand +0,9% la sfarsitul lunii iunie 2017 fata de -0,7% la sfarsitul lunii iunie 2016 si -0,54% la sfarsitul lunii decembrie 2016, ca urmare a disiparii efectului favorabil legat de reducerea TVA din ianuarie 2016.BNR a pastrat rata de politica monetara nemodificata la 1,75% in ultimii doi ani, continuand, in acelasi timp, ciclul reducerii rezervelor minime obligatorii (rezervele obligatorii pentru pasivele in valuta au fost reduse la 8% in mai 2017 de la 10% anterior). Creditarea interna a accelerat, sustinuta de cresterea economica si cresterea venitului disponibil. Creditele brute cu crescut cu +3,5% an pe an, fata de iunie 2016 (variatie la rata de schimb constanta) cu creditele acordate persoanelor fizice in crestere cu +5,1% si creditele pentru companii mai mari cu +2,0% an pe an, indicand primele semne de revenire (variatie la rata de schimb constanta). Cresterea creditelor pentru persoane fizice continua sa fie sustinuta de creditele pentru locuinte (+10,1% an pe an) in timp ce creditele de consum au ramas cvasi stabile in dinamica anuala, cresterea creditelor acordate in moneda nationala depasind cu putin scaderea componentei in valuta. Cresterea depozitelor la nivelul sistemului bancar ramane solida, peste 8% in dinamica anuala (variatie la rata de schimb constanta) pentru ambele segmente: persoane fizice si companii, in ciuda nivelului scazut al ratelor de dobanda.Rata creditelor neperformante (NPL) la nivelul sistemului bancar si-a pastrat tendinta descendenta, scazand cu 314 puncte de baza, de la 13,11% la sfarsitul lunii aprilie 2016 la 9,26% la aprilie 2017 (conform definitiei ABE), urmare a activitatii bancilor de vanzare si scoatere in afara bilantului a portofoliilor de credite neperformante, confirmand, in acelasi timp, tendinta generala de imbunatatire a calitatii activelor.