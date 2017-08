Business-ul din turism este considerat foarte volatil, iar investitiile au un grad mare de incertitudine. Turismul de pe Litoral, nou maxim în 2017. Cine sunt investitorii locali care profită de sezonul estival (analiza)

CAT DE SOLIDE SUNT AFACERILE DE PE LITORAL?

CINE FACE CELE MAI MARI AFACERI, PE LITORAL

PESTE 1 MILION DE TURISTI, PE LITORAL

TURISMUL ROMANESC, IN COADA EUROPEI

Afacerile din turismul de pe Litoral, de la hoteluri la restaurante si baruri, vor depasi in acest an nivelul de 1,5 miliarde de lei, cifra aproape dubla fata de acum cinci ani. Si numarul firmelor din HORECA va atinge un record, dovada interesul major pentru investitii in acest domeniu. Potrivit unui studiu privind afacerile din sectorul HORECA, realizat de KeysFin, pe litoralul romanesc erau deschise, in 2016, aproape 900 de unitati de cazare, dintre care 335 de hoteluri, 243 de vile, 164 de bungalouri, 31 de pensiuni si 56 de hosteluri. Cele mai multe erau in Eforie (201), Mangalia (177) , Costinesti (154) si Constanta-Mamaia (135).La Registrul Comertului si Ministerul Finantelor erau inregistrate, in acelasi interval, 2781 de firme active, cu sediul social in Constanta si Tulcea, dintre care cele mai multe ofereau servicii in restaurante (1106) si baruri (779), in timp ce alte 424 de companii aveau drept principala activitate serviciile hoteliere.Datele statistice arata ca afacerile firmelor de pe Litoral au crescut semnificativ in ultimii ani, de la 801,2 milioane lei in 2012 la 1,33 miliarde lei in 2016. Si profitabilitatea sectorului a avansat puternic, de la 44,9 milioane lei la 205,8 milioane lei in acelasi interval.Intre 2012 si 2016, companiile din HORECA de pe Litoral au trecut dintr-o extrema in alta, rezultatul net (care include si pierderile) evoluand de la minus 37,9 milioane lei in 2012 la un plus de 132,9 milioane lei in 2016.Relevant, in acest context, este avansul profitului din exploatare care a crescut de la 71,6 milioane lei la 250,8 milioane lei in 2016."Business-ul din turism, de pe Litoral, a inregistrat o evolutie sustinuta in ultimii ani, semn ca tot mai multi turisti au privit statiunile de la malul marii drept o destinatie tot mai atractiva, asta pe fondul investitiilor semnificative in dezvoltarea unitatilor de cazare si masa, de la hoteluri si pensiuni la restaurante si baruri", spun analistii de la KeysFin.Climatul favorabil a fost sustinut si de finalizarea autostrazii A2, dar si de evolutia internationala, criza economica din Grecia si problemele cu terorismul din Turcia influentand in mod semnificativ deciziile turistilor romani de a-si petrece concediile de vara in tara, pe Litoral.Business-ul din turism este considerat de multi investitori drept unul extrem de volatil, astfel ca investitiile in acest sector sunt vazute ca avand un grad ridicat de incertitudine.Analizand structura afacerilor de pe Litoral, pare ca acest sector economic devine unul tot mai profitabil, dovada indicatorii financiari.Dincolo de datele esentiale privind valoarea cifrei de afaceri si rezultatul net, studiul KeysFin arata, printre altele, ca perioada medie de incasare a creantelor in acest sector a scazut semnificativ, de la 138,1 zile in 2012 la 56,9 zile in 2016. Si perioada medie de plata a datoriilor a urmat un trend pozitiv, de la 273,8 la 177,5 zile in acelasi interval."Datoriile companiilor din turism s-au mentinut in ultimii 5 ani la un nivel relativ constant de 1,4 miliarde de lei in timp ce creantele s-au diminuat cu 100 de milioane de lei la 200 de milioane ceea ce reprezinta semnale pozitive pentru business. Exista, bineinteles, si destule provocari, datele statistice aratand ca datoriile sub un an, de exemplu s-au majorat de la 600,9 mil.lei la 648,4 milioane lei, insa, pe ansamblu, perspectiva este una pozitiva, semn ca investitorii de pe Litoral si-au optimizat afacerile", au mai spus analistii de la KeysFin.Potrivit studiului realizat de KeysFin, pe litoralul romanesc cele mai mari afaceri cu sediul social in Constanta si Tulcea le-a facut, anul trecut, M.W.Import Export SRL (hoteluri), din Mangalia, de 28,9 milioane de lei.Compania, cu 44 de angajati, este urmata in clasament de Georgio Fast SRL din Constanta, firma specializata in restaurante, care a inregistrat afaceri de 23,3 milioane lei, si de Complex Delta SRL din Tulcea, al carei business hotelier a depasit 22,3 milioane lei in 2016.Top 10 companii este completat de Lascu Bros SRL (restaurante), Underground Club SRL (baruri), Vega Turism (hoteluri), Hagi Sport SRL (hoteluri), Ionut Restaurante SRL (restaurante), Voila AS SRL (hoteluri), toate din Constanta, si Briza Marii Negre SRL (hoteluri), din Eforie.Dintre acestea cea mai profitabila firma a fost, anul trecut, Lascu Bros SRL, care a raportat un profit net de 5,8 milioane lei.Studiul KeysFin care a inclus si o analiza a datelor macro furnizate de Institutul National de Statistica, arata ca numarul turistilor care s-au inregistrat in unitatile de cazare licentiate (fara cei cazati la gazda si in alte alte unitati neautorizate) a depasit anul trecut 1,23 de milioane, cu peste 200.000 mai multi decat in 2015.Cei mai multi turisti de pe Litoralul romanesc au fost romani, 1,11 milioane in 2016, in timp ce strainii au reprezentat numai 6,3% (78.275 turisti)"Potrivit estimarilor patronatelor, numarul turistilor in 2017 ar putea depasi cifra de 1,5 milioane. Cele mai multe unitati de cazare au raportat rezervari complete pentru varful de sezon. Cresterea veniturilor populatiei, imbunatatirea conditiilor de cazare, facilitatile de plata, toate aceste conditii s-au intrunit pentru ca 2017 sa fie, cel mai proabil, cel mai bun an pentru turismul romanesc din ultimii 10", spun analistii de la KeysFin.In ciuda datelor pozitive de pe Litoral, pe ansamblu, turismul romanesc se afla inca mult sub potential. Dovada datele statistice la nivel european, care ne claseaza pe ultimul loc in UE in privinta ponderii incasarilor din turism la nivel de produs intern brut.Daca pentru Malta, Cipru si Croatia, turismul reprezinta peste 12% din PIB, Romania raporteaza abia 1% din PIB."Bulgaria reprezinta cel mai bun exemplu privind exploatarea eficienta a turismului. Isi acopera 5% din PIB din acest sector, in ciuda potentialului turistic sub cel al Romaniei. Vecinii nostri de la sud de Dunare au stiut sa atraga mai bine investitiile, in special cele straine, si sa exploateze mai eficient criza geopolitica din Turcia si Grecia", spun expertii de la KeysFin.Pentru a ajunge din urma celelalte tari, Romania trebuie sa investeasca in primul rand in infrastructura de transport si in dezvoltarea facilitatilor de cazare la standarde internationale."Deschiderea noilor unitati de 5 stele de pe Litoral, cum este Phoenicia Royal din Navodari, reprezinta un pas inainte, insa avem, in continuare probleme cu traficul rutier, aerian si feroviar catre statiuni, cu calitatea serviciilor de cazare si masa si, mai ales, cu profesionalismul angajatilor din acest sector", spun expertii de la KeysFin.