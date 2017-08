Badin, Deloitte: Statele au initiat un plan concertat care modifica taxarea pentru a ajunge din urma mediul de afaceri

documente Studiu BEPS (2 Aug 2017) PDF, 471KB

Impactul celor 15 actiuni ale BEPS va fi resimtit de societatile din Romania pe doua planuri principale. In primul rand, autoritatile fiscale vor pune si mai mult accent pe analiza substantei economice a tranzactiilor in detrimentul formei acestora. In al doilea rand, va creste transparenta fiscala. Din acest motiv, autoritatile fiscale romane vor avea acces la informatiile financiare si fiscale ale tuturor entitatilor din cadrul unui grup pe care le raporteaza societatile mama in jurisdictiile de rezidenta, inclusiv despre filialele / sediile lor permanente din Romania, spune Dan Badin, Partener Coordonator Servicii Fiscale si Juridice Deloitte Romania. Reprezentantii grupurilor multinationale considera, in majoritatea lor covarsitoare, ca modelul de taxare la nivel global se afla intr-un proces de reasezare pe alte principii, iar abordarea autoritatilor fiscale in cadrul controalelor devine mai stricta, arata rezultatele unui studiu realizat de Deloitte, la nivel global, care a fost publicat in august 2017.Aflat la a patra ediție, studiul analizează și sintetizează răspunsurile a 460 de directori financiari, manageri de taxe și alți profesioniști în fiscalitate din 38 de țări privind impactul măsurilor din planul împotriva erodării bazei impozabile și a mutării artificiale a profiturilor în alt stat (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS). România a devenit membru asociat al BEPS la începutul lunii iunie 2017."Observăm că, pe măsură ce BEPS este implementat în mai multe jurisdicții, companiile acordă o atenția continuă pregătirii interne în vederea ajustării la noile prevederi. România nu a fost inclusă în chestionarul global, însă Deloitte România a demarat un studiu local ale cărui rezultate sintetizate și anonimizate vor fi publicate în scurt timp. Demersul nostru intenționează să vadă impactul acestor măsuri la nivel local atât din perspectiva modificărilor legislative fiscale românești, cât și ca urmare a măsurilor întreprinse de societățile mamă care afectează filialele din România", a spus Dan Bădin, Partener Coordonator Servicii Fiscale și Juridice Deloitte România.Principalele concluzii ale studiului < > sunt:• 91% dintre respondenți sunt de acord/foarte de acord că structurile fiscale implementate în prezent se află sub un control mai strict al autorităților fiscale comparativ cu anul trecut• 94% sunt de acord/foarte de acord că cerințele suplimentare de raportare în zona prețurilor de transfer vor crește substanțial sarcina administrativă de conformare, ca urmare a recomandărilor BEPS• 93% sunt de acord/foarte de acord că autoritățile vor pune accent, indiferent de orice schimbări legislative, pe analizele pentru controale fiscale, ca urmare a dezbaterii actuale despre BEPS• 86% sunt de acord/foarte de acord că organizația lor a evaluat impactul potențial al schimbărilor legate de BEPS• 89% sunt de acord/foarte de acord că inițiativa BEPS va avea ca rezultate schimbări legislative și ale tratatelor fiscale în multe state• 96% sunt de acord/foarte de acord că un control mai mare va fi aplicat de autoritățile fiscale privind operațiunile din jurisdicțiile cu taxare mai scăzută“Deși este un subiect extrem de mult politizat peste tot în lume, reașezarea impozitării companiilor multiaționale la nivel global derivă mai degrabă din realitățile economiei care este din ce în ce mai globalizată și digitalizată. Ca de obicei, companiile sunt cu un pas înaintea statelor în adoptarea inovației, tehnologiei și a tendințelor consumatorilor. Prin urmare, statele au inițiat un plan concertat la nivel global care modifică taxarea pentru a ajunge din urmă evoluțiile din mediul de afaceri", a mai spus Dan Bădin.Impactul celor 15 acțiuni ale BEPS va fi resimțit de societățile din România pe două planuri principale. În primul rând, autoritățile fiscale vor pune și mai mult accent pe analiza substanței economice a tranzacțiilor în detrimentul formei acestora. În al doilea rând, va crește transparența fiscală. Din acest motiv, autoritățile fiscale române vor avea acces la informațiile financiare și fiscale ale tuturor entităților din cadrul unui grup pe care le raportează societățile mamă în jurisdicțiile de rezidență, inclusiv despre filialele / sediile lor permanente din România."Autoritățile fiscale române vor avea informații mai multe și mai detaliate pe care le vor putea utiliza în cadrul verificărilor. În același timp, contribuabilii români trebuie să analizeze structura de business pentru a se asigura că sunt conformi cu noile reguli. De asemenea, trebuie să urmărească mai strict modalitatea de impozitare a profiturilor companiilor, în functie de locul în care au loc activitățile economice. Profesioniștii în fiscalitate chestionați la nivel global au spus că ritmul alert de implementare a prevederilor BEPS i-a luat prin suprindere în ultimul an. Este de așteptat ca tendința globală să se răsfrângă asupra României", a concluzionat Dan Bădin.Citeste alaturat studiul integral.