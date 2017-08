Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar a obtinut eliminarea unui comision de administrare de 56 euro/lună si returnarea unui client a 1800 de euro de catre o banca

Credit de nevoi personale în euro (soluționat în 8 zile)

Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB) a gestionat in prima jumatate de an, 162 de cereri conforme primite de la cosumatorii care au reclamat un litigiu cu o banca sau cu un IFN cu sediul in Romania, ca urmare a celor circa 4.300 de solicitari telefonice adresate de catre consumatori, dar si a 416 solicitari scrise, se arata intr-un comunicat transmis miercuri de CSALB.Interesul și nivelul de conștientizare ale consumatorilor față de CSALB au crescut față de anul trecut. Rezultatele sunt mai bune în primele 6 luni din 2017, față de întreg anul 2016, conform cifrelor comparate:În 2016 (martie – decembrie) s-au înregistrat: 235 de cereri (23,5 cereri pe lună), 46 dosare (4,6 dosare pe lună) si 26 solicitări neconforme ( 2,6/lună), iar in intervalul ianuarie – iunie 2017 s-au înregistrat: 162 cereri ( 27 de cereri pe lună), 38 dosare (6,33 de dosare pe lună) si 8 cereri neconforme, adica 1,33/lună.Exemple de cazuri soluționate în acest an:In cazul unui credit ipotecar + credit nevoi personale cu ipotecă în EUROIn situatia unui credit ipotecar în EUROCererile consumatorilor se înscriu în următoarea tipologie de solicitări:• returnarea comisionului de administrare, de risc, de monitorizare ori a altor categorii de comisioane;• rescadențarea/reeșalonarea creditului cu diminuarea ratei lunare;• restituirea sumei ce a rezultat din mărirea marjei dobânzilor în mod excesiv, în accepțiunea consumatorilor;• eliminarea unor clauze calificate de către consumatori ca fiind abuzive, privind aplicarea de dobânzi penalizatoare;• radierea înregistrărilor din Biroul de credit etc.Principalele motive de clasare a unor cereri conforme:• comercianții nu aparțin categoriei celor a căror activitate este reglementată de BNR, conform prevederilor OG nr.38/2015 (creanțe cesionate);• petenții nu sunt consumatori conform definiției date de OG nr.21/1992;• comerciantul refuză soluționarea prin proceduri SAL, motivele fiind: existența unui dosar în instanța de judecată unde se asteaptă o soluție/hotărâre judecătorească definitivă; contractul este în acord cu dispozițiile legale (apreciază comerciantul); se încearcă soluționarea amiabilă directă între consumator și comerciant; s-au făcut mai multe oferte, toate refuzate de consumator (înainte să se adreseze CSALB) sau au fost inițiate procedurile de executarea silită;