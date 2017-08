Ministrul Finantelor: Din cele 46 de banci din Romania, 31 sunt pe pierdere. 15 banci au platit impozit pe profit in ultimii 5 ani

"Este vorba de tot felul de operatiuni asa-numite de optimizare fiscala. Spre exemplu, bancile se imprumuta la banca-mama, la dobanzi de 19%. In intervalul acestor 5 ani se imprumutau la banca-mama si ulterior plasau credite pe piata romaneasca la o dobanda mult mai mica. Nu iti trebuie studii, e evident ca iesi in pierdere", a explicat ministrul Finantelor.Ionut Misa a adaugat ca nu poate face publice numele bancilor care nu platesc impozit pe profit, din cauza secretului fiscal.Misa mai spune ca Ministerul Finantelor a inceput sa sanctioneze aceste lucruri si ca fiecare banca va fi nevoita sa plateasca impozit pe profit in Romania: "Nu mai toleram si nu vom mai tolera in viitor, Romania nu este o tara de mana a treia."