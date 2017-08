Comertul cu amanuntul isi mentine viteza de crestere dupa 6 luni: 7.8%

Dupa ce in primele 5 luni afacerile din comertul cu amanuntul crescusera cu 7.9%, viteza de crestere ramane aproape la fel si la finalul primei jumatati de an: 7.8%, a anuntat joi Institutul National de Statistica. "¬In luna iunie 2017, cifra de afaceri din comertul cu amanuntul a crescut fata de luna iunie 2016 cu 7,3%. In perioada 1.I-30.VI.2017, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul a crescut fata de perioada 1.I-30.VI.2016 atat ca serie bruta cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 7,8%, respectiv cu 7,3%", se arata in comunicatul INS.Cresterea s-a datorat comerţului cu carburanţi (+10,9%), vânzărilor de produse nealimentare (+10,1%) şi vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+3,5%).